ترتيب الدوري الألماني.. بروسيا دورتموند يخطف تعادلا قاتلا من بايرن ميونخ

افتتح ليون غوريتسكا التسجيل لبايرن ميونخ من تسديدة في الدقيقة 33، بعد أداء فردي من ماني الذي مرر الكرة ثم وصلت لموسيالا ليمرر للألماني الدولي ويسدد في الشباك.

وفي الدقيقة 53 تمكن ليروي ساني من إحراز هدف بايرن ميونخ الثاني في شباك أصحاب الأرض.

وبحلول الدقيقة 74 مرر البديل موديست كرة وصلت إلى يوسوفا موكوكو ليسجل الهدف الأول لدورتموند.

لم يستسلم لاعبو دورتموند، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل البديل موديست هدف التعادل لأصحاب الأرض في شباك بايرن ميونخ.

بهذه النتيجة، أصبح رصيد بايرن ميونخ 16 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الألماني، ويملك دورتموند 16 نقطة أيضًا في المركز الرابع.