نجوم بارزون في هوليوود يدعمون إضراب الممثلين

أعرب عدد من وجوه السينما والتلفزيون الأمريكيين البارزين ومنهم نجم "بريكنغ باد" براين كرانستون في كلمات ألقوها الثلاثاء، خلال تجمع حاشد في ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة في نيويورك عن دعمهم الممثلين الهوليووديين الذين ينفذون إضرابًا منذ نحو أسبوعين.

وقال كرانستون الذي تحدث عن مخاوفه من الذكاء الاصطناعي أمام حشد كثيف من المضربين والمؤيدين المتجمعين: "لن نسمح بإلغاء وظائفنا وإسنادها إلى الروبوتات".