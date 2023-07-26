نجوم بارزون في هوليوود يدعمون إضراب الممثلين
أعرب عدد من وجوه السينما والتلفزيون الأمريكيين البارزين ومنهم نجم "بريكنغ باد" براين كرانستون في كلمات ألقوها الثلاثاء، خلال تجمع حاشد في ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة في نيويورك عن دعمهم الممثلين الهوليووديين الذين ينفذون إضرابًا منذ نحو أسبوعين.
وقال كرانستون الذي تحدث عن مخاوفه من الذكاء الاصطناعي أمام حشد كثيف من المضربين والمؤيدين المتجمعين: "لن نسمح بإلغاء وظائفنا وإسنادها إلى الروبوتات".
وأضاف كرانستون، الذي ارتدى قميصًا لنقابة ممثلي هوليوود ("ساغ-أفترا") رُسِمَت عليها قبضة مرفوعة، موجهًا رسالة إلى رئيس "ديزني" بوب ايغر الذي استهدفه التحرك "لن نقبل أن تحرمنا حقنا في العمل وكسب العيش الكريم".
واختتم صاحب دور والتر وايت في مسلسل "بريكنغ باد" الذي طبع تاريخ البرامج التلفزيونية "أخيرًا وخصوصًا، لن ندعك تأخذ كرامتنا".
وشارك في التجمّع نجوم آخرون على غرار إف موراي أبراهام وكريستين بارانسكي وكلويه غريس موريتز وستيف بوسيمي وبرندان فريزر وكريستيان سلايتر وليسا كولون-زاياس وغيرهم.
وبموجب الإضراب، يمتنع أعضاء النقابة من ممثلين وعاملين في المجال السينمائي والتلفزيوني عن المشاركة في أي شكل من أشكال الترويج لعمل ما، سواء أكان في العروض الأولى أم في المهرجانات أم عبر مواقع التواصل؛ ما يعطل هوليوود بشكل كبير.