الإساءة الجنسية للأطفال في نماذج تدريبات الذكاء الاصطناعي تثير القلق

وجد الباحثون في جامعة "ستانفورد" الأمريكية أكثر من ألف صورة لاعتداءات جنسية على الأطفال في مجموعة بيانات تستخدم لتدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشائعة مثل تطبيق "Stable Diffusion"، وهو نموذج يقوم بتحويل النصوص إلى صور.

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أنّ مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM)، والتي تشير إلى أي تصوير مرئي لسلوك جنسي صريح يتعلق بطفل، تعدّ مثالا صارخا على المشكلة الأوسع المتمثلة في عدم احتفاظ مطوري الذكاء الاصطناعي في أحيان كثيرة، بسجلات واضحة للبيانات التي يستخدمونها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، أو حتى مشاركة سجلات واضحة بشأن المواد المستخدمة في التدريب.

وفي هذه الحالة، قد لا يستغرق الأمر سوى مجموعة صغيرة من صور (CSAM) لإنشاء العديد من الصور الاصطناعية الجديدة الواقعية لإساءة معاملة الأطفال، بحسب تقرير نشره موقع "AXIOS" الأمريكي، واستعرض من خلاله الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في إنشاء وتوزيع الصور "غير الشرعية" لإساءة معاملة الأطفال، وهو أمر يخالف القانون في الولايات المتحدة والعديد من الأماكن الأخرى.

هذا إلى جانب الخلاف المتداول حول حجم المحتوى الضار على الإنترنت الذي يستهدف الأطفال من خلال نشر ملايين الصور، التي يتضرر منها آلاف الضحايا.