الإساءة الجنسية للأطفال في نماذج تدريبات الذكاء الاصطناعي تثير القلق
وجد الباحثون في جامعة "ستانفورد" الأمريكية أكثر من ألف صورة لاعتداءات جنسية على الأطفال في مجموعة بيانات تستخدم لتدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشائعة مثل تطبيق "Stable Diffusion"، وهو نموذج يقوم بتحويل النصوص إلى صور.
وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أنّ مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM)، والتي تشير إلى أي تصوير مرئي لسلوك جنسي صريح يتعلق بطفل، تعدّ مثالا صارخا على المشكلة الأوسع المتمثلة في عدم احتفاظ مطوري الذكاء الاصطناعي في أحيان كثيرة، بسجلات واضحة للبيانات التي يستخدمونها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، أو حتى مشاركة سجلات واضحة بشأن المواد المستخدمة في التدريب.
وفي هذه الحالة، قد لا يستغرق الأمر سوى مجموعة صغيرة من صور (CSAM) لإنشاء العديد من الصور الاصطناعية الجديدة الواقعية لإساءة معاملة الأطفال، بحسب تقرير نشره موقع "AXIOS" الأمريكي، واستعرض من خلاله الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في إنشاء وتوزيع الصور "غير الشرعية" لإساءة معاملة الأطفال، وهو أمر يخالف القانون في الولايات المتحدة والعديد من الأماكن الأخرى.
هذا إلى جانب الخلاف المتداول حول حجم المحتوى الضار على الإنترنت الذي يستهدف الأطفال من خلال نشر ملايين الصور، التي يتضرر منها آلاف الضحايا.
ويشير تقرير الباحثين في مرصد ستانفورد، إلى نموذج (LAION-5B) وهي مجموعة كبيرة من بيانات الذكاء الاصطناعي المستخدمة لتدريب العديد من المولدات الشائعة لتحويل النصوص إلى صور، باعتبارها مصدر المواد والصور التي تحتوي على استغلال جنسي للأطفال. وتحتفظ بهذه المجموعة منظمة غير ربحية مقرها ألمانيا.
وقد استعان فريق الباحثين في ستانفورد بمنظمات مثل "المركز الوطني للمفقودين" و"الأطفال المعرضون للاستغلال" و "المركز الكندي لحماية الأطفال" للتحقق من صحة النتائج من طرف ثالث، باستخدام أداة (PhotoDNA) وهي تقنية طورتها شركة مايكروسوفت لتحديد ومكافحة مواد استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم عبر الإنترنت.
كما أنّ (LAION) التي تعرف أيضا باسم الشبكة المفتوحة للذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، تتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع المحتوى غير القانوني، لذلك تقوم الآن بالتحقيق في قضية الاشتباه باستخدام مواد إساءة معاملة الأطفال في بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
ورغم معرفة مطوري الذكاء الاصطناعي بهذه الصور منذ أبريل الماضي، إلا أنه لم تتم معالجة المشكلة. بموازاة ذلك، ظهرت قضايا مماثلة على حركات البحث في الإنترنت والشبكات الاجتماعية، وهو ما يسلط الضوء على شيوع نمط عدم التعامل مع المشكلة حتى تصبح واضحة وتتفاقم خطورتها.
من جانبها، تدّعي شركات مثل (Stability AI)، وهي شركة تستخدم مجموعة البيانات، أنها قامت بفلترة البيانات قبل التدريب، ونفذت إجراءات وتدابير لإزالة المحتوى غير الآمن عندما يتفاعل المستخدمون مع نماذجها.
ويرجّح الموقع الأمريكي في نهاية تقريره، وجود المزيد من المواد غير القانونية في بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي، مبينا أنّ الباحثين لم ينظروا إلاّ إلى جزء صغير من مجموعات البيانات، ويظل الكثير منها غير معلن أو غير متاح للعامة.
المصدر: موقع (AXIOS) الأمريكي