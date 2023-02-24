بعد عام من الحرب في أوكرانيا.. موسكو تعيش مزيجًا من الحزن والتحدي

بعد مرور عام على إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا فيما وصفته بأنه "عملية عسكرية خاصة"، ساد الصمت العاصمة الروسية، اليوم الجمعة، لكنه صمت التحدي الذي عبّر عنه البعض بالقول إنهم لا يرون خيارًا سوى القتال حتى تحقيق النصر.

وقالت امرأة من سكان موسكو تدعى مارينا: "الحرب، بالطبع، سيئة، لكن هذا العام أظهر أنه لم يكن من الممكن اتخاذ قرار آخر، ونحن ندافع عن استقلالنا وحريتنا، وعن فرصة للمستقبل، وعن مستقبل أطفالنا، لذا نريد تحقيق النصر".

ومع انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، وتساقط كثيف للثلوج من حين لآخر، كان هناك مواطن آخر من موسكو يدعى "يفجيني" يحمل ابنه بين ذراعيه، قابلته رويترز.