غضب إسرائيلي بعد موافقة شرطة السويد على حرق نسخة من التوراة
أثار الإعلان في السويد عن الموافقة على حرق نسخة من التوارة أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة ستوكهولم غضبًا في إسرائيل على المستويين السياسي والشعبي.
وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح الجمعة، إن الشرطة السويدية وافقت على حرق نسخة من الكتاب اليهودي المقدس "التناخ" أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، مرجحة أن يتم حرقه يوم غدٍ السبت.
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار السويدي، حيثُ قال: "إننا نأخذ هذا القرار المخزي والعدواني على محمل الجد، ويجب احترام الكتب المقدسة لجميع الأديان".
في حين قال سفير إسرائيل في ستوكهولم: "أُدين بشدة حرق الكتب المقدسة لأي دين باعتباره عملًا من أعمال الكراهية، وعدم احترام، ولا علاقة له بحرية التعبير".
بدوره قال زعيم حزب ساش الحاخام أريه درعي: "إن القلب يرتعد من قرار الشرطة السويدية بالموافقة على حرق الكتاب المقدس التوراة باسم الليبرالية المستنيرة، وهذه جريمة كراهية ضد الملايين من اليهود في العالم".
وطالب رئيس حزب "يهوديت هتوراة" موشي غافني، الحكومة الإسرائيلية بالعمل على عدم السماح بحرق الكتاب المقدس، مطالبًا السلطات السويدية بالتراجع عن القرار.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد تعهد بالعمل مع نظيره السويدي من أجل تراجع الشرطة السويدية عن قرارها، الذي اعتبره عملًا مُدانًا.