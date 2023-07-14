غضب إسرائيلي بعد موافقة شرطة السويد على حرق نسخة من التوراة

أثار الإعلان في السويد عن الموافقة على حرق نسخة من التوارة أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة ستوكهولم غضبًا في إسرائيل على المستويين السياسي والشعبي.

وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح الجمعة، إن الشرطة السويدية وافقت على حرق نسخة من الكتاب اليهودي المقدس "التناخ" أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، مرجحة أن يتم حرقه يوم غدٍ السبت.

وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار السويدي، حيثُ قال: "إننا نأخذ هذا القرار المخزي والعدواني على محمل الجد، ويجب احترام الكتب المقدسة لجميع الأديان".

في حين قال سفير إسرائيل في ستوكهولم: "أُدين بشدة حرق الكتب المقدسة لأي دين باعتباره عملًا من أعمال الكراهية، وعدم احترام، ولا علاقة له بحرية التعبير".