تنبأ بوفاته قبل اغتياله.. من هو توباك شاكور الذي ظهر كريم بنزيما بإطلالته في حفل الكرة الذهبية؟

مقتله

تعرض توباك قبيل مقتله إلى محاولة اغتيال سنة 1994 حينما كان في نيويورك يستعد لتسجيل إحدى أغانيه وكان بالإستوديو مع عدد من مغنيي الراب الأمريكيين ومنهم بيغي نوتوريوس بي. آي. جي. والذي اتهم بأنه وراء هذا العمل مع العلم أنه واحد من الذين كانوا مقربين لتوباك قبل الحادث لكنه دافع عن نفسه لاحقا بعد شفاء توباك بأنه لم يكن وراء تلك المحاولة.

وتقول ويكيبيديا، إنه تم اغتيال توباك على طريقة Drive-by shooting التي ابتدعت في العشرينيات، حيث كان بصحبة شوغ نايت في سيارة بي إم دبليو موديل BMW 96 حين توقفت بجواره سيارة كاديلاك بيضاء بها أربعة أو خمسة أفراد وبدأ الجالس على المقعد الخلفي من جهة توباك إطلاق النار بشكل مكثف وكان ذلك في اليوم السابع من سبتمبر سنة 1996.

ولم يعرف حتى الآن قاتل توباك وهناك عدة اتهامات من أنصار توباك لمغني الساحل الشرقي بقتله، وأيضًا اتهم سنوب دوغ من أحد الأصدقاء المقربين لتوباك في ذلك الحين والسبب أنه كان يغار من أرباح توباك ونجوميته الكبيرة حول العالم، ولكن مكتب التحقيقات الفدرالي لم يستطع إثبات شيء.

كثير من أغاني توباك تنبأ فيها بشكل غريب بنهايته هو شخصيا ولعل أبرزها «لست غاضبا منك» "I Ain't Mad At Cha"و«فقط الرب يستطيع أن يحكمني» " Only God Can Judge Me " وأيضا «شبح» "Ghost ".

تم نقل توباك إلى المستشفى حيث مكث من يوم 7 سبتمبر حتى يوم رحيله 13 سبتمبر العام 1996. لم تُقم لتوباك مراسم دفن وعزاء مع العلم أنه بالتحديد في ذلك العام اعتبر الشخصية الأبرز. أسرار وفاته لا تزال لغزا محيرا ليومنا هذا.

واللافت أنه في أغنية Life Goes On تكلم توباك عن موته وجنازته وقال إنه سيعود من جديد وهي الأغنية التي أصدرت بعد 7 أشهر من مماته.