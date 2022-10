تنبأ بوفاته قبل اغتياله.. من هو توباك شاكور الذي ظهر كريم بنزيما بإطلالته في حفل الكرة الذهبية؟

من هو توباك شاكور؟

توباك أمارو شاكور، اسمه الحقيقي كروك ليسان باريش ولد في الـ 16 من يونيو 1971 وقُتل في الـ 13 من سبتمبر 1996، وهو مغني هيب هوب وشاعر وممثل أمريكي ولد في هارلم في مدينة نيويورك شرقي مانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية.

بحسب ويكيبديا، بدأ توباك مشواره الفني في بداية التسعينيات وكان أول ظهور له في الفيديو الغنائي "Same Song". وكأغلب مغنين الهيب هوب أو الراب بدأ توباك مشواره كمغنٍ مغمور أو كما يسمى Under Ground Rapper، أي أنه يغني في حفلات غير رسمية ويصدر ألبوماته، وبدأ بألبومه غير الرسمي "Sons Of The P. Later" وبعدها أصدر ألبومه الرسمي الأول "2Pacalypse Now " الذي أحدث ضجة وأرباحًا كثيرة.