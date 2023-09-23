رغم انتهاء الحرب.. ضابط ياباني واصل القتال 29 عامًا لأنه "لم يتلق الأوامر"

أصرّ الضابط الياباني هيرو أونودا على "مواصلة القتال"، وفق آخر أمر عسكري تلقاه في الحرب العالمية الثانية، رافضًا التصديق أن بلاده استسلمت في الحرب.

ولم يُلقِ "أونودا" سلاحه إلا في العام 1972، واختبأ بعد الحرب العالمية لسنوات طويلة في غابة جزيرة "لوبانغ" الفلبينية الواقعة في خليج مانيلا.

وبحسب "روسيا اليوم"، بدأت قصة الضابط الياباني عند وصول القوات الأمريكية إلى الجزيرة، في 28 فبراير العام 1945. آنذاك، قتل العديد من العسكريين اليابانيين، بينما فرّ آخرون. في الوقت الذي تلقى فيه الرائد يوشيمي تانيجوشي أمرًا بالصمود ومواصلة القتل، والذي قال لأونودا حينها: "قد يستغرق الأمر 3 سنوات، وربما يستغرق الأمر 5 سنوات، ولكن مهما حدث، سنعود من أجلك".