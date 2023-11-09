تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد 2023

أعلن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، الخميس، أنّ رحلته حول القمر المقررة عام 2023 على متن صاروخ "ستارشيب" الذي طورته "سبايس إكس"، أرجئت إلى العام المقبل على أقرب تقدير.

وكتب مايزاوا على حسابه على منصة "إكس": "لقد خططنا لمهمتنا المدارية (ديرمون) في عام 2023، ولكن يبدو أنها ستحدث بعد ذلك بقليل".

وأضاف: "لسنا متأكدين من موعد الرحلة ولكننا سنبقيكم على اطلاع عند توافر معلومات إضافية".

ومن المقرر أن يسافر طاقم هذه الرحلة السياحية، التي أُعلن عنها عام 2018، عبر صاروخ "ستارشيب" التابع لشركة "سبايس إكس"، وهو الأكبر على الإطلاق.

ويأتي هذا التأجيل "بسبب تطورات جارية حاليًا"، بحسب بيان نُشر على موقع المهمة.

وفي 20 نيسان/أبريل، تعمدت فرق "سبايس إكس" تفجير الصاروخ في سماء ولاية تكساس، بعد أربع دقائق من إقلاعه بصورة خاطئة بسبب عطل في المحرك.

وتسببت كرة النار في سحابة من الغبار فوق إحدى المناطق.

وتابع البيان: "الرحلة الأولى لهذه المركبة في نيسان/أبريل قدّمت لنا الكثير من العبر التي تسهم بشكل مباشر في زيادة احتمال نجاح رحلات ستارشيب المستقبلية".

واشترى مايزاوا جميع المقاعد على متن هذا الصاروخ، ثم نظم عملية اختيار لمجموعة فنانين لمرافقته.

وبعدما استجاب نحو مليون شخص لهذه الدعوة، أعلن الياباني في كانون الأول/ديسمبر 2022 أسماء ثمانية أشخاص اختيروا لمرافقته في الرحلة، هم منسق الأغاني والمنتج الأمريكي ستيف أوكي، و"اليوتيوبر" تيم دود، والفنان ييمي اي دي، والمصوران ريانون آدم وكريم إيليا والمخرج بريندان هول والممثل ديف جوشي وفنان البوب الكوري توب.

ويُتوقع أن تستمر الرحلة حول القمر لمدة 6 أيام على الأقل، بحسب معلومات نشرها موقع "ديرمون".

وسبق أن أجرى مايزاوا، مؤسس أحد أكبر مواقع تسوق الأزياء عبر الإنترنت في اليابان، رحلة فضائية في عام 2021، انضم خلالها إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ "سويوز" الروسي.