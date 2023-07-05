15 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة في الصين

قتل 15 شخصا وفقد أربعة آخرون إثر سقوط أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين، اليوم الأربعاء، فيما قالت السلطات إنها تخشى خلال الشهر الحالي من "كوارث طبيعية" تفاقمها الأحوال الجوية القصوى.

وتشهد أجزاء من البلاد تساقط أمطار غزيرة منذ أيام خصوصا في تشونغتشينغ، البالغ عدد سكانها 31 مليون نسمة.