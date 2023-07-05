15 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة في الصين
قتل 15 شخصا وفقد أربعة آخرون إثر سقوط أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين، اليوم الأربعاء، فيما قالت السلطات إنها تخشى خلال الشهر الحالي من "كوارث طبيعية" تفاقمها الأحوال الجوية القصوى.
وتشهد أجزاء من البلاد تساقط أمطار غزيرة منذ أيام خصوصا في تشونغتشينغ، البالغ عدد سكانها 31 مليون نسمة.
ونقلت وكالة "شينخوا" (الصين الجديدة) الرسمية للأنباء عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار الغزيرة الأخيرة "أودت بحياة 15 شخصا فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين في منطقة تشونغتشينغ في شمال غرب الصين حتى يوم الأربعاء".
وألحقت هذه الأمطار أضرارا جسيمة بتشونغتشينغ ومحيطها.
وأضافت الوكالة أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أصدر الأوامر بأن "تولي السلطات على كل المستويات الأولوية لضمان سلامة السكان وحماية ممتلكاتهم".
وتؤشر تصريحات كهذه صادرة عن رئيس البلاد إلى أن الوضع على درجة من الخطورة.
في إقليم سيشوان المجاور، تأثر أكثر من 460 ألف شخص بنسب متفاوتة، بالأمطار الطوفانية، على ما أوردت الوكالة الثلاثاء.
وعلى الجانب الآخر من البلاد، لحقت أضرار بعشرات المنازل وبطرقات خلال عطلة نهاية الأسبوع جراء أسوأ أمطار يشهدها إقليم شانشي في شمال غرب البلاد "منذ 50 عاما"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وتسجل الصين منذ أشهر أحوالًا جوية قصوى يفاقمها التغير المناخي، وفقا لما يفيد به علماء.