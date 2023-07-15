سائق "توك توك" عراقي ينهي حياته في طريق عام بـ"مسدس"
أقدم سائق "تكتك" عراقي على إطلاق النار على رأسه، في حادثة أثارت تعاطفًا وغضبًا في مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق وكالة أنباء الإعلام العراقي، وردت معلومات إلى الجهات الأمنية عن حادثة قتل ضمن منطقة شارع فلسطين، وبوصول رجال الأمن إلى الموقع، عُثر على سائق التكتك مقتولًا وإلى جانبه مسدس.
وبعد مراجعة كاميرا المراقبة، تبين أن الشاب أقدم على إطلاق النار على نفسه من مسدس كان بحوزته.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول والموثق من كاميرا المراقبة، لحادثة الانتحار، توقف سائق التكتك في شارع فلسطين، قبل أن يخرج مسدسًا ويضعه بفمه ويطلق النار، حيث تدلى جسده من نافذة التكتك قبل أن يسقط أرضًا جثة هامدة.
وعزا متابعون انتحار السائق العراقي إلى زيادة الضغوط المادية وسط أوضاع اقتصادية صعبة.