سائق "توك توك" عراقي ينهي حياته في طريق عام بـ"مسدس"

أقدم سائق "تكتك" عراقي على إطلاق النار على رأسه، في حادثة أثارت تعاطفًا وغضبًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق وكالة أنباء الإعلام العراقي، وردت معلومات إلى الجهات الأمنية عن حادثة قتل ضمن منطقة شارع فلسطين، وبوصول رجال الأمن إلى الموقع، عُثر على سائق التكتك مقتولًا وإلى جانبه مسدس.