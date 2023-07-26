بعد تأجيل سنوات.. بدء تصوير "عرابة بيروت"

تستعد شركة "إيغل فيلمز" لبدء تصوير مسلسل "عرابة بيروت – ست الكل" بعد تأجيل دام مدة 3 سنوات.

وكانت الشركة وصفت العمل في وقت سابق بـ"الضخم"، والذي يشارك فيه نجوم أبرزهم الفنانة الكويتية نور الغندور، نادين الراسي، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، كارول عبود، وريان حركة، وجيسي عبدو.

ويرصد العمل فترة الخمسينيات من تاريخ العاصمة اللبنانية، وما شهدتها من أحداث، وهو مؤلف من 10 حلقات ستعرض عبر منصة "شاهد".