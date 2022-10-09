نتائج إكستريم رولز 2022: براي وايت يعود إلى WWE.. وروندا راوزي تهزم ليف مورغان (فيديو)

شهد عرض "إكستريم رولز 2022"، الذي أقيم فجر يوم الأحد، العديد من النزالات المثيرة بالإضافة إلى المفاجأة الكبرى بإعلان عن عودة المصارع براي وايت إلى عالم WWE.

وكان وايت، البالغ 35 عامًا، قد رحل عن الاتحاد فجأة في العام 2021 بعد تسعة أعوام ناجحة، بسبب اختلاف وجهات النظر مع فينس ماكمان.

وفي نهاية العروض، كان يتواجد مجسم لأرنب أبيض في جنبات المسرح ما أثار حيرة الجمهور، ثم كشف الأرنب الأبيض عن نفسه أخيرًا معلنًا أنه النجم العائد بعد غياب طويل براي وايت، حيث تعالت صيحات جمهور WWE مع ظهوره في القاعة ممسكًا فانوسه المميز قبل أن يقول كلمته الشهيرة "اهرب".