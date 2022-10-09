نتائج إكستريم رولز 2022: براي وايت يعود إلى WWE.. وروندا راوزي تهزم ليف مورغان (فيديو)
شهد عرض "إكستريم رولز 2022"، الذي أقيم فجر يوم الأحد، العديد من النزالات المثيرة بالإضافة إلى المفاجأة الكبرى بإعلان عن عودة المصارع براي وايت إلى عالم WWE.
وكان وايت، البالغ 35 عامًا، قد رحل عن الاتحاد فجأة في العام 2021 بعد تسعة أعوام ناجحة، بسبب اختلاف وجهات النظر مع فينس ماكمان.
وفي نهاية العروض، كان يتواجد مجسم لأرنب أبيض في جنبات المسرح ما أثار حيرة الجمهور، ثم كشف الأرنب الأبيض عن نفسه أخيرًا معلنًا أنه النجم العائد بعد غياب طويل براي وايت، حيث تعالت صيحات جمهور WWE مع ظهوره في القاعة ممسكًا فانوسه المميز قبل أن يقول كلمته الشهيرة "اهرب".
وعلى صعيد النزالات، أقيمت 6 مواجهات قوية جاءت نتائجها كالتالي:
ذا برولينغ بروتس يتغلب على إمبريوم
قاد شيموس فريقه "ذا برولينغ بروتس" للتغلب على فريق إمبريوم في نزال جود أولد فاشوند دونيبروك.
روندا راوزي تتغلب على ليف مورغان
استطاعت النجمة روندا راوزي الفوز على منافستها ليف مورغان واستعادة لقب بطولة السيدات لعرض سماك داون بعد محاولات عديدة، حيث ظهرت روندا في حالة من الغضب الشديد أثناء المواجهة لأنها لم ترد أن تخسر مجددا أمام ليف مورغان.
كاريون كروس يتغلب على درو ماكنتاير
كان النجم درو ماكنتير على وشك الفوز ولكن قامت النجمة سكارليت بإيقافه ورش رذاذ الفلفل الحار في عينيه، ما أتاح فرصة أمام كروس لتثبيت ماكنتاير والفوز عليه.
بيانكا بلير تفوز على بايلي
تمكنت بيانكا بلير من التغلب على بايلي في أول نزال سلالم فردي على الإطلاق في WWE لتحافظ على لقبها.
فين بالور يهزم إيدج
اضطُر إيدج إلى الاستسلام في هذه المواجهة ليفوز فين بالور بالنزال بعد مساعدة متوقعة من فريقه ذا جادجمنت داي، بعد أن قاموا بتهديده بضرب زوجته فينس التي كانت متواجدة من أجل مساعدته وإنقاذه منهم.
مات ريدل يهزم سيث رولينز
وفي هذا النزال استطاع مات ريدل أن يحكم قبضته على سيث رولينز ليجبره على الاستسلام.