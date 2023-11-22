"مغارة عين الذهب" في تونس.. مزار طبيعي ومقصد سياحي

على مسافة 4 كيلومترات في عمق جبل السّرج ثاني أعلى قمة في تونس، وبالتحديد في محافظة سليانة (شمال غرب)، تتجه الأنظار إلى مغارة "عين الذهب" المصنّفة ثاني أجمل مغارة في العالم وتمثّل واحدة من أبرز الوجهات السياحية في تونس.

ويبلغ عمق المغارة 3 كيلومترات، وتحتوي على 9 غرف منفصلة عن بعضها البعض، يبلغ ارتفاع أكبرها 20 مترا ويصل عمقها إلى 100 متر، يخترقها نهر طبيعي جوفي وينابيع مائية تلتقي عند مدخل المغارة.

كما تحتوي المغارة على تشكيلات صخرية رائعة وتجاويف عميقة تخلق مناظر طبيعية ساحرة، وتحتضن مجموعة من النّوافير والأحواض المائية الصغيرة، وأهم ما يميّزها النّوازل والصّواعد البلّورية الخلّابة التي يبلغ طول الواحدة منها 6 أمتار، وقد تشكّلت هذه النّوازل من قطرات المياه على مرّ آلاف السنين، واستغرق تشكّل المتر الواحد حوالي ألف سنة ويميل لونها إلى الذّهبي، ومن هنا أتت تسميتها بمغارة "عين الذّهب" التي تكوّنت على مرّ العصور بفعل تأثير المياه والتيّارات الجوفية، وفق ما يؤكده مؤرخون.