روسيا تصعّد لهجتها مع كندا وتهدد بالرد على توسيع العقوبات

صعدت روسيا لهجتها تجاه كندا، اليوم الثلاثاء، وأعلنت الخارجية الروسية أن موسكو لن تترك العقوبات الجديدة التي فرضتها الحكومة الكندية ضدها، دون رد.

واتهمت الخارجية الروسية أوتاوا بمغازلة النازية وذلك بعد دعوة مقاتل أوكراني حارب في صفوف النازيين الألمان في الحرب العالمية الثانية إلى البرلمان الكندي.

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية "إن الأعمال العدائية التي تقوم بها الحكومة الكندية، التي تحاول التفوق على الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالعقوبات المناهضة لروسيا، مستمرة في توسيع قوائمها لتشمل السياسيين والشخصيات الثقافية وأفراد عائلات الأشخاص الخاضعين للعقوبات وحتى المؤسسات التعليمية بأكملها، هذا لن يمر بالطبع دون رد".

وحول دعوة المقاتل الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا على شرف زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الى البرلمان الكندي، قالت الخارجية الروسية"لن نتسامح مع الطريقة التي يغازل بها الليبراليون الكنديون النازية، وسنتخذ الخطوات اللازمة في سياق العلاقات الروسية الكندية التي تشهد أزمة عميقة بسبب خطأ أوتاوا".

وذكرت وسائل إعلام روسية أن هونكا قاتل مع الجيش الألماني النازي في الحرب العالمية الثانية ضد روسيا، وتم تكريمه من قبل كندا على أنه من المحاربين القدامى ضد روسيا .

واستبقت كندا زيارة زيلنيسكي، بإضافة 42 فردًا و21 كيانًا روسيًا إلى قوائم العقوبات الكندية، وهو ما أثار حفيظة روسيا.