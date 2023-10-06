الشاعر المصري بهاء الدين محمد يعتزل بشكل مفاجئ
أعلن الشاعر المصري بهاء الدين محمد اعتزاله بشكل مفاجئ، يوم الخميس، دون أن يكشف عن الأسباب.
واكتفى الشاعر الغنائي، الذي تعاون مع أبرز المطربين العرب، بالتعليق عبر حسابه "فيسبوك": "أُعلن اعتزالي لأسباب خاصة".
يذكر أن الشاعر بهاء الدين محمد تعاون مع كبار المطربين المصريين والعرب من أبرزهم: عمرو دياب، سميرة سعيد، أصالة، إيهاب توفيق، أنغام، راغب علامة، عاصي الحلاني، هاني شاكر، شيرين عبد الوهاب، جورج وسوف، راغب علامة، إليسا، نانسي عجرم، وائل جسار، هيثم شاكر، وغيرهم.
كما شارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج المسابقات الشهير "ستار ميكر"، والذي كان يُذاع على شاشة التلفزيون المصري.