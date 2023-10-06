الشاعر المصري بهاء الدين محمد يعتزل بشكل مفاجئ

أعلن الشاعر المصري بهاء الدين محمد اعتزاله بشكل مفاجئ، يوم الخميس، دون أن يكشف عن الأسباب.

واكتفى الشاعر الغنائي، الذي تعاون مع أبرز المطربين العرب، بالتعليق عبر حسابه "فيسبوك": "أُعلن اعتزالي لأسباب خاصة".