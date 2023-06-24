بريغوجين: بوتين "مخطئ" ولن نستسلم

قال قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، اليوم السبت، إن الرئيس بوتين "مخطئ" بشكل كبير حين وصفهم بـ"الخونة"، مؤكدا أنه "يرفض ورجاله أوامر الرئيس فلاديمير بوتين بتسليم أنفسهم".

وجاء رد بريغوجين في بيان صوتي له على "تليغرام"، بعد كلمة ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب تمرد نفذه قائد مجموعة "فاغنر" في مدينة روستوف.

وأكد قائد "فاغنر"، أنه ورجاله "أبطال الوطن"، وقد حاربوا لأجله وما زالوا، وفق قوله.

وأضاف في البيان: "ذهبنا إلى الحرب، لأننا لا نريد أن تعاني دولتنا أكثر في ظل الفساد والبيروقراطية، عندما كنا نحارب في أفريقيا، قالوا لنا، لماذا أفريقيا؟ وأخذونا إلى أوكرانيا لتقديم المساعدة لهم".

وأشار إلى أن "الأسلحة والذخائر التي تُقدم لهم، تتم سرقتها لاحقًا".

وكان الرئيس الروسي قد تعهد في خطابه، اليوم، بإجراءات "صارمة وقاسية"، ردًا على تمرد مجموعة "فاغنر" العسكرية.