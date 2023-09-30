بشكل مفاجئ.. وفاة نجل الفنان المصري سامي العدل
أعلنت ابنة الفنان المصري سامي العدل، عن وفاة شقيقها أحمد العدل، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وكتبت "رشا"، في منشور عبر حسابها على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله، المغفور له بإذن الله، أخويا وروحي أحمد سامي العدل".
وتابعت: "رجاءً الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعل قبره روضة من رياض الجنة".
وقالت، المنتجة المنفذة إسراء العدل في تصريح لـ"القاهرة 24" إن سبب وفاة أحمد سامي العدل لا يزال غامضًا، لافتة إلى أنه عانى من تجلطات على الرئة، مبينة أنه قد يكون أُصيب بفيروس "كورونا" في الفترة الماضية، مؤكدة أنها لا تعلم سبب إصابته بتلك التجلطات.
وأضافت: "تفاجأنا من نقله للمستشفى، أمس، بعدما اشتد عليه المرض"، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد ومكان جنازة الشاب الراحل، حيث إنهم لم يستلموا بعد تصريح الدفن.
يذكر أن الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا، 10 يوليو العام 2015، عن عمر ناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.