بشكل مفاجئ.. وفاة نجل الفنان المصري سامي العدل

أعلنت ابنة الفنان المصري سامي العدل، عن وفاة شقيقها أحمد العدل، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وكتبت "رشا"، في منشور عبر حسابها على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله، المغفور له بإذن الله، أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وتابعت: "رجاءً الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعل قبره روضة من رياض الجنة".