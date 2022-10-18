زوجات لاعبي إنجلترا يتلقين قائمة رسمية بالمحظورات في مونديال قطر
أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن زوجات وصديقات لاعبي المنتخب الإنجليزي تم إمدادهن بقائمة رسمية بالأشياء التي يجب تجنبها قبل كأس العالم في قطر.
ومع انطلاق البطولة بعد أكثر من شهر بقليل، تم تزويد زوجات وصديقات اللاعبين بكتيب قواعد حول ما هو مسموح به وما يمكن أن يجعلهن يدفعن غرامة قدرها 6000 جنيه إسترليني والسجن لمدة عام.
وتمثل القائمة تذكيرًا لزوجات وصديقات اللاعبين بأنهن "لسن فوق القانون" في قطر. ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن إحدى النقاط الرئيسية التي تم التأكيد عليها هي أنه يجب عليهن "ارتداء ملابس محتشمة" في الأماكن العامة وخلال المباريات، كما تم تذكيرهن أيضًا بأنه لن يتم التسامح مع إظهار المشاعر الجياشة في الأماكن العامة.
وتم إخبارهن أيضًا عن سياسة الدولة الصارمة بشأن إلقاء القمامة، وهو أمر غير قانوني في قطر ويعاقب عليه بغرامة قدرها 6000 جنيه إسترليني والسجن لمدة عام.
وعلاوة على ذلك، سيتم منع شرب الكحول أو السباب في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تشغيل الموسيقى أو الغناء أو الصراخ أو التصرف بشكل عام "بشكل غير لائق" أثناء رفع أذان الصلاة.
قواعد صارمة
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحذير زوجات وصديقات لاعبي المنتخب الإنجليزي من القواعد الصارمة في قطر التي يجب أن يكن على دراية بها.
وفي اجتماع قبل تعادل إنجلترا 3-3 مع ألمانيا الشهر الماضي، قال رؤساء الاتحاد الإنجليزي: "من المهم أن تفهم أنك وزوجتك / صديقتك لستما فوق القانون هنا. كل أمر موجود لحماية نفسك وصديقتك/ زوجتك في أي حالة من حالات الطيش. الغرامات والمقاضاة أمر شائع".
وفي الشهر الماضي، تم الكشف عن أن زوجات وصديقات لاعبي إنجلترا حجزن في جزيرة الموز، وهي بقعة فاخرة على بُعد 25 دقيقة بالقارب من شاطئ الدوحة، وفقًا لمدير المبيعات بالمكان.
ويمكن لأي شخص ركوب القارب ودفع 100 جنيه إسترليني للاستمتاع بحمام السباحة والشاطئ في المنتجع. ولكن مع السينما وحمام السباحة مع آلة الأمواج ودورات الغوص، كل ذلك يساهم في الشعور بأن زوجات وصديقات إنجلترا يتقدمن على البقية عندما يتعلق الأمر بالبحث عن الإقامة استعدادا لخوض مباريات المجموعة الثانية في المونديال.
وفي الوقت نفسه، سيكون فندق سوق الوكرة من فئة الخمس نجوم هو المكان الذي سيقيم فيه منتخب إنجلترا للبطولة.
وتم اختيار المجمع المطل على الشاطئ، حيث يمكن أن تكلف الغرف ما يصل إلى 300 جنيه إسترليني في الليلة، من قبل المدير الفني جاريث ساوثغيت، بعد تقييمات لقواعد الفريق أعدتها السلطات القطرية للمنتخبات الـ 32 المشاركة في كأس العالم.
وانجذب ساوثغيت إلى الموقع المثالي للمجمع الفندقي، الذي يضم 101 غرفة، لأنه قريب من الملاعب المستخدمة في البطولة وعلى الشاطئ.
ويمكن للجماهير الاختيار بين غرف الفنادق والفلل والشقق والخيام والسفن السياحية الراسية في المدينة. ومع ذلك، يبدو أن الغرف تتجاوز ميزانية العديد من الجماهير.
الإقامة باهظة الثمن
في الدوحة، تبلغ تكلفة المقصورة المعدنية البدائية 176 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة على الأقل، في حين أن موقع Booking.com لحجز الفنادق حدد تسعير الإقامة لمدة سبع ليالٍ في الدوحة بحوالي 4400 جنيه إسترليني.
بالإضافة إلى ذلك، قرر عدد من الفنادق في الدوحة عدم عرض المباريات، بعد أن قيل لها إنها ستضطر إلى دفع حوالي 100000 ريال قطري (24000 جنيه إسترليني) لشبكة BeIN Sports مقابل كل مطعم أو حانة تعرضها.
ولا تزال تكلفة إتاحة المباريات في الغرف غير واضحة، مع عدم وجود سعر ثابت لكل فندق. ويُعتقد أيضًا أن التكاليف تؤثر على مالكي الفلل والشقق المستأجرة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على المشجعين توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بشرب الكحول خلال كأس العالم 2022 في قطر.
وسيتم استخدام "الخيام" للجماهير السكارى الذين تورطوا في "حوادث صغيرة" أو أصبحوا يشكلون تهديدًا لأنفسهم ولمن حولهم.
وبمجرد أن يتعافى الجماهير المخمورون من آثار الخمر، سيتم إرسالهم بعيدًا مع تحذير رسمي، حيث استخدمت أندية نيوكاسل وبريستول ومانشستر وكارديف أساليب مماثلة عند التعامل مع الأشخاص المخمورين بشدة.
ومع ذلك، سيتم السماح للمشجعين بالاستمتاع بمشروب ومشاهدة المباريات على الشاشة الكبيرة في منطقة المشجعين التي تتسع لـ 40 ألف شخص.
وقال مصدر مطلع على الخطط إن أكشاك الجعة ستفتح في مناطق حول الملاعب عندما تفتح البوابات للمباراة وتغلق قبل 30 دقيقة من بدء كل مباراة.
وقال المصدر إن المدرجات ستفتح لفترة قصيرة بعد المباراة، وسيُباع البديل الخالي من الكحول في المباريات.