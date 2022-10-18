زوجات لاعبي إنجلترا يتلقين قائمة رسمية بالمحظورات في مونديال قطر



أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن زوجات وصديقات لاعبي المنتخب الإنجليزي تم إمدادهن بقائمة رسمية بالأشياء التي يجب تجنبها قبل كأس العالم في قطر.

ومع انطلاق البطولة بعد أكثر من شهر بقليل، تم تزويد زوجات وصديقات اللاعبين بكتيب قواعد حول ما هو مسموح به وما يمكن أن يجعلهن يدفعن غرامة قدرها 6000 جنيه إسترليني والسجن لمدة عام.

وتمثل القائمة تذكيرًا لزوجات وصديقات اللاعبين بأنهن "لسن فوق القانون" في قطر. ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن إحدى النقاط الرئيسية التي تم التأكيد عليها هي أنه يجب عليهن "ارتداء ملابس محتشمة" في الأماكن العامة وخلال المباريات، كما تم تذكيرهن أيضًا بأنه لن يتم التسامح مع إظهار المشاعر الجياشة في الأماكن العامة.

وتم إخبارهن أيضًا عن سياسة الدولة الصارمة بشأن إلقاء القمامة، وهو أمر غير قانوني في قطر ويعاقب عليه بغرامة قدرها 6000 جنيه إسترليني والسجن لمدة عام.

وعلاوة على ذلك، سيتم منع شرب الكحول أو السباب في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تشغيل الموسيقى أو الغناء أو الصراخ أو التصرف بشكل عام "بشكل غير لائق" أثناء رفع أذان الصلاة.