دراسة: الذئاب تظهر قدرة على التمييز بين الأصوات البشرية

أظهرت الذئاب، على غرار الكلاب، قدرةً على التمييز بين الأصوات البشرية المألوفة لها وتلك غير المألوفة، وفقاً لما بيّنته دراسة يمكن أن تحمل انعكاسات أوسع.

وتكمن قدرة الكلاب على التمييز بين الأصوات البشرية من خلال التربية الانتقائية لها وترويضها على مدى قرون.