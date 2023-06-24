دراسة: الذئاب تظهر قدرة على التمييز بين الأصوات البشرية
أظهرت الذئاب، على غرار الكلاب، قدرةً على التمييز بين الأصوات البشرية المألوفة لها وتلك غير المألوفة، وفقاً لما بيّنته دراسة يمكن أن تحمل انعكاسات أوسع.
وتكمن قدرة الكلاب على التمييز بين الأصوات البشرية من خلال التربية الانتقائية لها وترويضها على مدى قرون.
ولفهم هذه الفرضية بصورة أفضل، تناولت دراسة نُشرت هذا الأسبوع في مجلة "أنيمل كوغنيشن"، 24 ذئباً رمادياً من الذكور والإناث أُحضرت من خمس حدائق حيوانات ومتنزهات في إسبانيا.
ووضع الباحثون مكبرات صوت قرب الذئاب ثم بثوا بدايةً أصوات غرباء لجعل الحيوانات تعتادها. وبثوا بعدها صوت الشخص، الذي يتولى الاعتناء بها مع قوله عبارات مألوفة للذئاب كـ "مرحباً يا صغاري، كيف حالكم؟".
وبعدما سمعت الذئاب صوت هذا الشخص، رفعت رؤوسها وآذانها، واستدارت باتجاه مكبّر الصوت، على غرار ما تفعله الكلاب.
أما الأصوات المجهولة التي بُثّت لاحقاً، فلم تسترعِ انتباه الحيوانات. وإذا ردد الشخص الذي يعتني بها عبارات غير مألوفة فإن الذئاب تدرك صوته أيضاً وتستجيب له.
وأكدت هولي روت غوتريدج لوكالة "فرانس برس"، أنّ الدراسة تُثبت أن الذئاب قادرة على تمييز الأصوات.
ولفتت هولي، إلى أنّ الدراسة الجديدة تظهر "وجود فرص جيدة في أن تستمع أنواع كثيرة إلى البشر وتميّزنا كأفراد".