نيمار يدخل في مشادة كلامية مع الحكم ولاعبي بنفيكا (فيديو صور)
دخل لاعبو باريس سان جيرمان بقيادة نيمار في مشادة كلامية مع لاعبي بنفيكا بعد نهاية المباراة بينهما في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا الليلة الماضية، إذ اشتعلت الأعصاب بعد تدخل خشن ضد الحارس جيانلويجي دوناروما؛ ما أدى إلى مواجهة جماعية.
وتعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع مضيفه بنفيكا بعد أن سجل لاعب الوسط دانيلو بيريرا هدفًا بالخطأ في مرماه ليعادل الهدف الرائع لزميله ليونيل ميسي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا في لشبونة.
وستكون مباراة العودة في بارك دي برينس الأسبوع المقبل أكثر تنافسية بالنظر إلى المَشاهد الغاضبة بين لاعبي الفريقين بعد صفارة النهاية.
وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إنه بينما كان الحارس الإيطالي دوناروما يتطلع إلى قيادة هجوم مضاد في ما كان يمكن أن تكون الهجمة الأخيرة في المباراة ، دفعه لاعب بنفيكا على الأرض ليغضب الحارس الشاب ويتدخل لاعبو الفريقين ويبدأ توتر الأعصاب. وستكون مباراة العودة في بارك دي برينس الأسبوع المقبل أكثر تنافسية بالنظر إلى المشاهد الغاضبة بين لاعبي الفريقين بعد صفارة النهاية.
وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إنه بينما كان الحارس الإيطالي دوناروما يتطلع إلى قيادة هجوم مضاد في ما كان يمكن أن تكون الهجمة الأخيرة في المباراة ، دفعه لاعب بنفيكا على الأرض ليغضب الحارس الشاب ويتدخل لاعبو الفريقين ويبدأ توتر الأعصاب.
وأضافت الصحيفة أن نيمار كان في قلب المواجهة وشوهد وهو يجري محادثات ساخنة مع البرازيلي لويزاو الذي خاض 44 مباراة مع المنتخب كلاعب. وخاض المدرب البالغ من العمر 41 عامًا أكثر من 300 مباراة مع بنفيكا خلال مسيرته وهو الآن ضمن الطاقم الفني للفريق البرتغالي.
بدا أن لويزاو قد انفعل بسبب المواجهة وبدا أنه يحمي لاعبيه، حيث اشتكى نجوم باريس سان جيرمان من الطريقة التي انتهت بها المواجهة - ولم يُسمح لهم بفرصة أخيرة.
وكان دوناروما وسيرجيو راموس غاضبين بشكل خاص من الاصطدام المفاجئ ، على الرغم من أن الأعصاب سرعان ما هدأت إذ فصل المسؤولون واللاعبون بهدوء بين الفريقين.
كما دخل نيمار في مشادة كلامية ساخنة مع الحكم الرابع الإسباني ميغيل انخيل أورتيز أرياس، إذ أخفى المهاجم البرازيلي فمه في أثناء الحديث مع الحكم الذي أمسك بيد مهاجم باريس سان جيرمان بعدما سخر من أداء الحكم بطريقة خبيثة برفع إبهامه لأعلى.
ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة برصيد سبع نقاط بالتساوي مع بنفيكا صاحب المركز الثاني.