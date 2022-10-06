نيمار يدخل في مشادة كلامية مع الحكم ولاعبي بنفيكا (فيديو صور)

دخل لاعبو باريس سان جيرمان بقيادة نيمار في مشادة كلامية مع لاعبي بنفيكا بعد نهاية المباراة بينهما في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا الليلة الماضية، إذ اشتعلت الأعصاب بعد تدخل خشن ضد الحارس جيانلويجي دوناروما؛ ما أدى إلى مواجهة جماعية.

وتعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع مضيفه بنفيكا بعد أن سجل لاعب الوسط دانيلو بيريرا هدفًا بالخطأ في مرماه ليعادل الهدف الرائع لزميله ليونيل ميسي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا في لشبونة.