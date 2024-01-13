سائقة الرالي السعودية مها الحملي تكشف تفاصيل انقلاب سيارتها (فيديو)‎

كشفت سائقة الرالي السعودية، مها الحملي، من المستشفى، تفاصيل إنقاذ حياتها بعد حادث انقلاب سيارتها الذي تسبب بخروجها من منافسات رالي دكار 2024 التي تقام للمرة الخامسة في السعودية.

وظهرت وهي راقدة على سرير المستشفى وتضع طوقًا طبيًا حول رقبتها، لتطمئن متابعيها على صحتها، وتكشف تفاصيل عملية إنقاذها التي شاركت فيها مروحية نقلتها من مكان الحادثة في الصحراء.

وقالت "الحملي" عبر حسابها على "إنستغرام"، إنها تعرضت لحادث انقلاب مركبتها قبل نهاية سباق المرحلة السادسة بمئة متر، وعلقت داخل سيارتها، قبل أن يساعدها المتسابق السعودي هاني النومسي ويخرجها من السيارة، قبل وصول الإسعاف.

وشكرت سائقة الرالي، "النومسي" ومسؤولي اللعبة الذين رافقوها إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض، حيث تتلقى العلاج من رضوض لا تشكل خطورة على حياتها.

وتداول متابعون للسابق الذي تستضيفه السعودية، مقاطع فيديو وصورًا من مكان الحادثة، بدت فيه سيارة "الحملي" وقد تعرضت لأضرار كبيرة، بينما هبطت مروحية في المكان لنقلها للعلاج.