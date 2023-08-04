والد الشابة السعودية ريما مناع يروي تفاصيل بطولتها مع إخوتها

روى والد الشابة السعودية، ريما مناع، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياتها بعد أن ضحت بنفسها في سبيل إنقاذ إخوتها الصغار، بعد تدهور مركبتهم من سفح جبل.

ووصف والد ريما، في لقاء مع "العربية السعودية"، ابنته بـ"بطلته وبطلة العائلة"، مؤكدًا أنه كان بإمكانها النجاة لو أرادت، لكنها آثرت إنقاذ شقيقتها وشقيقها على نفسها.

وقال في تفاصيل الحادث، إنه كان متوجهًا من الرياض إلى بيشة وبعدها إلى أبها، لكن ريما وإخوتها أصروا على قضاء الإجازة في منزل جدها، وإثر ذلك توجه إلى عقبة حسوة، وتوقف بسيارته.