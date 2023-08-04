والد الشابة السعودية ريما مناع يروي تفاصيل بطولتها مع إخوتها
روى والد الشابة السعودية، ريما مناع، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياتها بعد أن ضحت بنفسها في سبيل إنقاذ إخوتها الصغار، بعد تدهور مركبتهم من سفح جبل.
ووصف والد ريما، في لقاء مع "العربية السعودية"، ابنته بـ"بطلته وبطلة العائلة"، مؤكدًا أنه كان بإمكانها النجاة لو أرادت، لكنها آثرت إنقاذ شقيقتها وشقيقها على نفسها.
وقال في تفاصيل الحادث، إنه كان متوجهًا من الرياض إلى بيشة وبعدها إلى أبها، لكن ريما وإخوتها أصروا على قضاء الإجازة في منزل جدها، وإثر ذلك توجه إلى عقبة حسوة، وتوقف بسيارته.
وأضاف أنه لم يكد يبتعد عن السيارة مسافة أمتار قليلة هو وأحد أبنائه "راشد"، إلا وأخذت السيارة بالانحدار، مبينًا أنه وراشد حاولا التشبث بها، لكن في تلك الأثناء، حيث كان بإمكان ريما الخروج، إذ إنها كانت إلى جوار باب السيارة، وفضلت إنقاذ شقيقتها "ليندا" (12 عامًا)، والتي قذفتها خارج السيارة، ثم شقيقها أحمد، دون أن يسعفها القدر بالنجاة بنفسها.
ولفت والد ريما إلى أنه لحظة سقوط ابنته "ليندا" أمسك بها، بينما نقل شقيقها "أحمد" إلى العناية المركزة، وطلب من نجله "راشد" أن يحاول الوصول إلى ريما، مبينًا أنه "كان مدركًا أن ابنته توفيت".
وأكد والد ريما أن "ابنته كانت رفيقة دربه، ووالدته ووالدة إخوتها"، معلقًا في ختام حديثه: "أنا فرحان على قدر مصابي فيها، بأنه لم يخب ظني بها".