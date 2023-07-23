محلل إسرائيلي لـ"إرم نيوز": قانون المعقولية ليس أهم قوانين نتنياهو
قال المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مونيحن، رئيس هيئة الإذاعات الإسرائيلية ومدير "صوت إسرائيل" سابقا، إن قانون "المعقولية" المُثير للجدّل، ليس أهم القوانين، التي تنوي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تعديلها.
ويعتزم الكنيست التصويت، يوم غد الاثنين، على مشروع قانون يقضي بإلغاء "سبب المعقولية"، الأمر الذي أثار سخطًا في الأوساط الإسرائيلية، باعتبار أنه يهدد عمل المحكمة العليا الإسرائيلية.
ويأتي إلغاء ما يعرف بـ"حجة المعقولية" والحد من صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية، خطوة أولى للتعديلات القضائية، التي تنوي الحكومة الإسرائيلية إقرارها بإجماع وأغلبية الائتلاف الحكومي بالكنيست.
وقال يوني بن مونيحن في حوار خاص مع "إرم نيوز": "قانون المعقولية الذي تصر الحكومة الإسرائيلية على إقراره هو جزء من سلسة قوانين ينوي نتنياهو تعديلها، وليس أهمها، بل الأهم منه بند تعيين القضاة الذي سيبحث بعد شهرين".
وأشار إلى أن الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل حاليا "هدفها هو إسقاط حكومة نتنياهو وأن التعديلات القضائية هي حجة فقط للاحتجاجات التي ستسمر بصرف النظر عما إذا وافق الكنيست على التعديلات أو توصل إلى حل وسط بشأنها".
وأوضح المحلل السياسي الإسرائيلي أن سيناريو إسقاط حكومة نتنياهو ليس واقعيا؛ كونها تمتلك أغلبية في البرلمان، ولأن إسقاط الحكومات في إسرائيل "لا يتم إلا عبر صناديق الاقتراع"، مبينًا أن الانقسامات السياسية داخل إسرائيل "لا علاقة لها بالتعديلات القضائية"، فهي موجودة منذ إنشاء الدولة العبرية.
ومضى قائلًا: "هناك معسكر اليمين الذي يترأسه نتنياهو ومعسكر الوسط الذي تمثله المعارضة ومعسكر اليسار، هذا الوضع السياسي سيستمر بغض النظر عن الموافقة على التعديلات، أو التوصل لحل وسط بشأنها".
وبحسب تعبيره فإن "الشعب الإسرائيلي سيتحد ضد العدو، وفي حال دخول أي حرب أول من سيخرج هم جنود الاحتياط الذين يهددون حاليا برفض الخدمة في حال تمت الموافقة على التعديلات المقترحة من حكومة نتنياهو".
وتستخدم المحكمة العليا الإسرائيلية "سبب المعقولية"، ضد أي قوانين يسنها الكنيست، وترى أنها تتنافى مع أسس الديمقراطية أو تتنافى مع قانون من قوانين الأساس.