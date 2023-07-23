محلل إسرائيلي لـ"إرم نيوز": قانون المعقولية ليس أهم قوانين نتنياهو

وقال يوني بن مونيحن في حوار خاص مع "إرم نيوز": "قانون المعقولية الذي تصر الحكومة الإسرائيلية على إقراره هو جزء من سلسة قوانين ينوي نتنياهو تعديلها، وليس أهمها، بل الأهم منه بند تعيين القضاة الذي سيبحث بعد شهرين".

وأشار إلى أن الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل حاليا "هدفها هو إسقاط حكومة نتنياهو وأن التعديلات القضائية هي حجة فقط للاحتجاجات التي ستسمر بصرف النظر عما إذا وافق الكنيست على التعديلات أو توصل إلى حل وسط بشأنها".

وأوضح المحلل السياسي الإسرائيلي أن سيناريو إسقاط حكومة نتنياهو ليس واقعيا؛ كونها تمتلك أغلبية في البرلمان، ولأن إسقاط الحكومات في إسرائيل "لا يتم إلا عبر صناديق الاقتراع"، مبينًا أن الانقسامات السياسية داخل إسرائيل "لا علاقة لها بالتعديلات القضائية"، فهي موجودة منذ إنشاء الدولة العبرية.