وزير تركي: دول الخليج أظهرت اهتماما خاصا بقطاع الطاقة في تركيا

بدت الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تؤتي ثمارها، للاقتصاد التركي، بحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية.

ونقلت صحيفة "أكشام" التركية تصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألبارسلان بايراكتار، والتي قال فيها إن دول الخليج اظهرت اهتماما خاصا بقطاع الطاقة المتجددة في تركيا.

وأضاف ألبارسلان أن تركيا تهدف إلى تحقيق تعاون هام في مجال الطاقة مع المملكة العربية السعودية، ولم يحدد مبلغ الاستثمارات التي ستخصص لهذا المجال.

وتابع: "نرى أن المستثمرين الخليجيين مهتمون بمشاريع الطاقة المتجددة بقوة 4-5 آلاف ميغاواط، ونحن نرغب في تعزيز التعاون الإقليمي المشترك في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي مع البلدان المجاورة".

وأشار إلى أنه تمت مناقشة التعاون الطاقي مع الإمارات العربية المتحدة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لها.

وأكد الوزير بايراكتار أن هناك مجموعة من الاتفاقيات مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية 50.7 مليار دولار، حيث يشمل ذلك 29.7 مليار دولار لمشاريع الطاقة.

وأوضح أن القسم الأكبر في مشاريع الطاقة هو الطاقة المتجددة، وتشمل مشاريع الرياح والطاقة الشمسية والرياح فوق البحر ومشاريع الغاز الطبيعي وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وشدد أيضا على أن السعودية وقطر أيضًا ترغبان في تطوير مشاريع طاقة مع تركيا.