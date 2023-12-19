دراسة تكشف السبب وراء استيقاظنا ونحن نشعر بـ"الإرهاق"

كشفت دراسة جديدة سبب استيقاظنا أحيانًا من النوم ونحن نشعر بالإرهاق أو صعوبة في النهوض من السرير.

ويعتقد العلماء أن الإنسان في هذه الحالة قد يكون مصابًا باضطراب في النوم يسمى "فرط النوم مجهول السبب".

ووفقًا لموقع "ذا صن"، ففرط النوم يعدّ اضطرابًا عصبيًّا كان يعتبر في السابق نادرًا جدًّا، لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن عددًا أكبر من الأشخاص قد يعانون اليوم منه.

وبحسب العلماء فإنّ هذه الحالة قد تكون شائعة تمامًا، مثل: الصرع، أو الاضطراب ثنائي القطب.

وتشمل الأعراض، الشعور بالنعاس الشديد أثناء النهار، والنوم لفترات طويلة، وصعوبة الاستيقاظ، والشعور بالارتباك.

قد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب أيضًا رغبة في القيلولة أثناء النهار دون أن يشعروا بالنشاط بعد قيلولتهم.

وأفاد مؤلف الدراسة ديفيد تي بلانت، من جامعة "ويسكونسن ماديسون": "لقد كان من الصعب تحديد مدى انتشار فرط النوم مجهول السبب، لأن اختبارات النوم الباهظة الثمن والمستهلكة للوقت مطلوبة لإجراء التشخيص".

وقام الباحثون بفحص مدى شعور الأشخاص بالنعاس أو التعب خلال النهار، ومقدار الوقت الذي يقضونه في القيلولة، وعدد الساعات التي ينامونها في ليالي العمل وعطلات نهاية الأسبوع.

وتبين أن 12 شخصًا قد يعانون من فرط النوم مجهول السبب، وهو ما يمثل 1.5% من مجموعة الدراسة.

ووجد بلانت أن الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب يعانون من النعاس الشديد، رغم أنهم ينامون لفترات زمنية مماثلة أو أطول من المشاركين الآخرين.

ويستغرق الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب ما معدله أربع دقائق للنوم في الليل وست دقائق أثناء القيلولة، مقارنة بمتوسط 13 دقيقة في الليل و12 دقيقة أثناء القيلولة للأشخاص الذين لا يعانون من هذا الاضطراب.

وغالبًا ما عانى الأشخاص الذين شملتهم الدراسة من النعاس المزمن أثناء النهار، رغم اختفاء هذا الاضطراب عند عدد منهم.

وبحسب الدكتور بلانت، فإن قدرتهم على التعافي تمنح الأمل للأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يعانون من فرط النوم مجهول السبب لديهم معدلات أعلى لفقدان الوظائف والإعاقة، لذلك قد يكون هناك انتشار أعلى لهذا الاضطراب بين العاطلين عن العمل.