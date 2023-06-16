السعودية.. المحكمة العليا تدعو إلى تحري هلال شهر ذي الحجة

دعت المحكمة العليا في السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام.

وجاء في بيان المحكمة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "وفق تقويم أم القرى فإن الموافق لـ21/5/2023 (هـ1/11/1444)، والذي يصادف يوم الأحد، هو غرة شهر ذي القعدة".