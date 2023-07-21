مقتل فلسطيني إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في رام الله

لقي فتى فلسطيني حتفه، يوم الجمعة، إثر تعرضه لإصابة بالغة في الرأس، خلال مواجهات بين أهالي قرية أم صفا شمال غرب رام الله والجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب صلاة الجمعة عند مدخل قرية أم صفا غرب رام الله، بين شبان القرية والجيش الإسرائيلي، بعد أن منع الأخير والمستوطنون الإسرائيليون أهالي القرية من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالمصادرة.

وقال الشهود إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين، مما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات خطيرة، فنقلا إلى المستشفى في رام الله لتلقي العلاج.

وتشهد قرية أم صفا منذُ أشهر مواجهات عنيفة مع المستوطنين الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي؛ إثر استيلاء المستوطنين على جزء كبير من أراضي القرية، التي تعود ملكيتها للفلسطينيين؛ وذلك بهدف إنشاء بؤرة استيطانية جديدة.