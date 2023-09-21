والد ميرفي كيالب: لهذا السبب انتحرت ابنتي

كشف والد الممثلة التركية ميرفي كيالب، الأسباب التي أدت إلى انتحار ابنته بإطلاق رصاصة على رأسها من مسدس مرخص يعود له.

ووفق وسائل إعلام تركية، قال علي رضا كيالب في تحقيقات الشرطة أن ابنته ميرفي انتحرت بعد مرورها بأزمة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب محاولتها المشاركة في أكثر من مشروع فني، لكن لم يكلل الأمر بالنجاح؛ ما انعكس سلبًا عليها، ودفعها في النهاية للتخلص من حياتها.