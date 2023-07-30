فاجعة تهز مدرب المبارزة السعودي علي العبيد بمصرع أطفاله الأربعة

لقي أطفال مدرب المبارزة في نادي العدالة الوطني في المملكة العربية السعودية علي بن إبراهيم العبيد، مصرعهم اختناقًا في حريق.

ووفق صحيفة "المدينة" المحلية، توفي 4 أطفال للمدرب علي بن إبراهيم العبيد، وهم، هبة 10 سنوات، وحسين 9 سنوات، وليان سنتين، ورهف سنة، إذ لفظوا أنفاسهم الأخيرة، بعد نشوب حريق في منزل الأسرة.

وكان الدفاع المدني قد أعلن إخماده حريق المنزل، الذي يقع في قرية "أبو ثور".