فاجعة تهز مدرب المبارزة السعودي علي العبيد بمصرع أطفاله الأربعة
لقي أطفال مدرب المبارزة في نادي العدالة الوطني في المملكة العربية السعودية علي بن إبراهيم العبيد، مصرعهم اختناقًا في حريق.
ووفق صحيفة "المدينة" المحلية، توفي 4 أطفال للمدرب علي بن إبراهيم العبيد، وهم، هبة 10 سنوات، وحسين 9 سنوات، وليان سنتين، ورهف سنة، إذ لفظوا أنفاسهم الأخيرة، بعد نشوب حريق في منزل الأسرة.
وكان الدفاع المدني قد أعلن إخماده حريق المنزل، الذي يقع في قرية "أبو ثور".
وكشف المدرب، والد الأطفال في تصريحات لقناة "العربية" أن الحريق كان بسبب تماس كهربائي في الدور الأول، ما أسفر عن اختناق الأطفال خلال نومهم"، معلقًا " هي إرادة الله في هذا المصاب وليس أمامنا سوى الصبر والاحتساب".
بدوره، نعى الاتحاد السعودي للمبارزة، أطفال المدرب علي بن إبراهيم العبيد، في منشور عبر حساب "إكس" (تويتر سابقًا).