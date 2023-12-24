مصر.. انتشار الكلاب الخطرة يثير جدلا ومطالبات بتشريع يحد من الظاهرة

وقال النائب موسى في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون يعرقل تطبيق القانون، الذي يهدف إلى الحد من حوادث الكلاب وحماية المواطنين".

وشهدت مصر في الفترة الماضية حوادث عقر لمواطنين من الكلاب في الشوارع؛ إذ تنص المادة الثانية عشرة من القانون على ضرورة تكميم أفواه الكلاب، وتقييدها بقلادة مناسبة بغرض السيطرة عليها.

ويطالب موسى بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية في أقرب وقت، لضمان تطبيق القانون بنحو صحيح، ومنع وقوع المزيد من الحوادث.

وشدد على أهمية أن "يكون صاحب الكلب أو الشخص الذي يصطحبه في الشارع بالغًا، لضمان سلامة الكلب والآخرين"، مطالبًا بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة للحد من المخاطر المحتملة.

أماكن ترخيص للكلاب

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، في وقت سابق، عن أماكن لترخيص وتحصين الكلاب في المحافظة، حرصًا على الحفاظ على سلامة المواطنين، ومنع انتشار الأمراض التي تنقلها الكلاب.

ودعت المديرية المواطنين الراغبين بترخيص كلب التوجه إلى إحدى الوحدات البيطرية التابعة للمديرية، وتقديم طلب إلى طبيب الوحدة، ودفع الرسوم المقررة وقدرها (68.80) جنيه، إضافة لثمن البطاقة الصحية للحيوان بقيمة (2 جنيه) في حال عدم وجود بطاقة للكلب.

وتصنّف الكلاب، وفق خبير التنمية المحلية المصري، أمجد عامر، إلى نوعين رئيسينِ، الأول الكلاب الضالة، وهي التي تعيش خارج نطاق المناطق الحضرية، وليست مملوكة لأحد، وقد تتسبب في مشكلات للمواطنين، مثل مهاجمة المارة أو إتلاف الممتلكات.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، بلغ عدد الوفيات نتيجة العقر 100 حالة عام 2019، فيما وصل عدد بلاغات العقر الناتجة عن الكلاب الضالة ما بين 400 و450 ألف بلاغ سنويًّا.

أما النوع الآخر، فهو الكلاب الأليفة التي تُربى في المنازل أو في الأماكن العامة، وتُستخدم لأغراض مختلفة، كالحماية أو الوجاهة الاجتماعية.

وأضاف "عامر"، في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "الكلاب التي يُربيها بعض المواطنين تُرهب آخرين خصوصًا الأطفال، ونجمت عنها حوادث كثيرة يعاقب عليها القانون"، لافتًا إلى أن "هناك بعض المواطنين يستخدمون الكلاب في الشجار ضد آخرين، وهذا أمر بالغ الخطورة، لأنه يُهدد سلامة البعض".

ويؤكد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أن "حالات العقر المسجلة خلال السنوات الماضية تتزايد بنسبة 20% سنويًّا"، مشيرًا إلى أن "تكلفة توفير الأمصال وصلت إلى 146 مليون جنيه عام 2019 ومرشحة للزيادة لتصل إلى 500 مليون جنيه".

حوادث مفجعة

من جانبه، شدد الخبير القانوني والاجتماعي المصري عادل عامر، على أهمية قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، لمواجهة المخاطر المحتملة منها، خصوصًا أن مصر شهدت حوادث مفجعة في الفترة الماضية سببتها بعض الحيوانات.