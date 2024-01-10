بالبطيخ.. مصممون عالميون يتضامنون مع غزة

أطلقت مصممة الجرافيك الإمارتية فاطمة الملا مجموعة أزياء جديدة أطلقت عليها "من أجل فلسطين"، ضمت سلسلة تصاميم تميزت بطبعات البطيخ، التي بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي يستعلمونها تضامنًا مع الفلسطينيين.

وتؤكد الملا أنها تتبرع بجزء من أرباح مجموعتها الجديدة للجمعيات الخيرية التي تدعم المتضررين من الحرب في غزة.

وقالت الملا لصحيفة "ذا ناشونال": أردت فقط إنشاء رسم توضيحي مستوحى من أحداث اليوم، لم أرد أن أجعل الأمر مزعجا أو محبطا، أردت توجيه رسالة تشجيع ودعم.