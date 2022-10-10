قلب وكبد الأبقار.. ماذا يأكل إيرلينغ هالاند؟
كشف النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن نظامه الغذائي الغريب القائم على تناول القلب والكبد، والذي ساعده على التألق خلال موسمه الأول مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحقق هالاند بداية رائعة في مسيرته في استاد الاتحاد، حيث سجل 20 هدفاً في 12 مباراة فقط، بينها 15 هدفا في تسع مباريات في الدوري الممتاز وخمسة أهداف في ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي مقابل 51 مليون جنيه إسترليني من بروسيا دورتموند هذا الصيف.
وكانت بدايته في سيتي مثيرة للإعجاب بشكل كبير وقد كشف النرويجي عن نظامه الغذائي في فيلم وثائقي بعنوان "هالاند: القرار الكبير".
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنه قال وهو يتباهى بقطع كبيرة من القلب والكبد من جزاره "أنتم (أي الناس الآخرون) لا تأكلون هذا، لكني مهتم بالاعتناء بجسدي، أعتقد أن تناول أطعمة محلية عالية الجودة قدر الإمكان هو الأهم. البقرة تأكل العشب هناك؟ أنا أتناول القلب والكبد".
ويكشف الشاب البالغ من العمر 22 عامًا أيضًا أنه يشرب الماء المفلتر فقط، موضحًا "أول شيء أفعله في الصباح هو إدخال بعض ضوء الشمس في عيني - فهو جيد لإيقاع الساعة البيولوجية، لقد بدأت أيضًا في تصفية المياه في جسدي، أعتقد أنه يمكن أن يكون له فوائد كبيرة لجسدي".
وشبهت الصحيفة حب هالاند للحوم بشخصية هانيبال ليكتر المخيفة التي قدمها الممثل الويلزي الشهير أنتوني هوبكنز، والتي أكلت أعضاء بشرية في فيلم"صمت الحملان" عام 1991.
والمهاجم الذي يبلغ طوله ستة أقدام وأربع بوصات هو أيضًا معجب بحمامات الثلج والنظارات التي تقوم بتصفية الضوء الأزرق لتحسين نومه إلى جانب نظامه الغذائي الذي يبلغ 6000 سعرة حرارية في اليوم.
وفي جولة بملعب تدريب مانشستر سيتي، قال هالاند للطهاة: "يجب أن تكونوا من الناس المفضلين لي،" حيث يطلب عادة الجبن ولحم الخنزير.
وسيحل سيتي ضيفا على كوبنهاغن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من الأسبوع الحالي قبل أن يواجه ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.