"إلهي ستروس معانا يا رب".. جماهير أسوان تدعم فريقها بجملة نوبية أمام الاتحاد السكندري

حرصت جماهير نادي أسوان على دعم فريقها في المواجهة أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت بينهما على ستاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز في نسخته الـ64.

ولفتت جماهير أسوان الأنظار باللافتات التي رفعتها في المدرجات، وكان أبرزها (اكسبوا وفرحونا)، (زعيم الصعيد.. إلهي ستروس معانا يا رب)، وهي الجملة التي أثارت جدلا بين الجمهور لعدم فهم معناها، حيث تساءل رواد مواقع التواصل عن معنى الجملة.

وجملة (إلهي ستروس) هي كلمة نوبية تعني "استرها يا رب".

ونجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز الأول له على حساب أسوان، في افتتاحية بطولة الدوري المصري.

وسجل أوستن أموتو أول أهداف الدوري وهدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 85، بعد أن استقبل عرضية برأسية رائعة اصطدمت في القائم ثم ردت له من جديد ليضعها برأسه مرة أخرى ولكن هذه المرة تسكن الشباك.