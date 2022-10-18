"إلهي ستروس معانا يا رب".. جماهير أسوان تدعم فريقها بجملة نوبية أمام الاتحاد السكندري
حرصت جماهير نادي أسوان على دعم فريقها في المواجهة أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت بينهما على ستاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز في نسخته الـ64.
ولفتت جماهير أسوان الأنظار باللافتات التي رفعتها في المدرجات، وكان أبرزها (اكسبوا وفرحونا)، (زعيم الصعيد.. إلهي ستروس معانا يا رب)، وهي الجملة التي أثارت جدلا بين الجمهور لعدم فهم معناها، حيث تساءل رواد مواقع التواصل عن معنى الجملة.
وجملة (إلهي ستروس) هي كلمة نوبية تعني "استرها يا رب".
ونجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز الأول له على حساب أسوان، في افتتاحية بطولة الدوري المصري.
وسجل أوستن أموتو أول أهداف الدوري وهدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 85، بعد أن استقبل عرضية برأسية رائعة اصطدمت في القائم ثم ردت له من جديد ليضعها برأسه مرة أخرى ولكن هذه المرة تسكن الشباك.
وانضم أموتو للاتحاد السكندري مطلع الموسم الحالي، قادما من المصري البورسعيدي، ليسجل أول أهدافه مع الفريق في أول مواجهة رسمية.
وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة حددت موعد مباراة الأهلي والزمالك التي ستجمع بين القطبين في قمة الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.
ويحل الأهلي ضيفًا على الزمالك باستاد القاهرة في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري، يوم السبت الموافق 21 يناير 2023.
وكان الزمالك نجح في حصد بطولة الدوري المصري للموسم المنقضي للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عشر في تاريخه.
الأهلي سيستهل مشواره في الدوري أمام الإسماعيلي غدًا الأربعاء، بينما يفتتح الزمالك مشواره بمواجهة سموحة في اليوم ذاته.