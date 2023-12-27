بهذه الطرق.. أبعدوا أطفالكم عن المواقع غير المناسبة

الخطوة الأولى لحماية أطفالكم على الإنترنت هي معرفة المخاطر المحتملة التي قد يواجهونها. ومن أبرز المخاطر التي يجب الانتباه إليها هي التنمر عبر الإنترنت؛ ما يمكن أن يؤثر بشدة على ثقة طفلك بنفسه وعلى صحته العقلية ورفاهيته.

في السياق عينه، قد يتعرَّض الطفل للاستغلال والابتزاز عبر الإنترنت من أشخاص مقربين أو غرباء. علاوة على ذلك، قد يتعرًّض الأطفال لخطر رؤية محتوى غير مناسب لأعمارهم، يمكن أن يشتمل على مقاطع فيديو أو صور عنيفة وخطيرة ومخيفة وجنسية.

كما تعتبر المعلومات الخاطئة والمضللة والأخبار المزيفة مصدر قلق متزايد يهدد الأطفال الصغار، لأنهم لا يمتلكون بعد المهارات اللازمة للحكم على ما إذا كان ما يصلهم من معلومات صحيحًا أم لا. كذلك، من خلال نقرات قليلة فقط، يمكن لطفلك بسهولة وعن غير قصد، تثبيت برامج خطيرة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

تعرفوا على أجهزة أطفالكم

عندما تشترون جهازًا لطفلكم، احرصوا على أن تتعرفوا على هذا الجهاز. ويتضمن ذلك الاطلاع على إعدادات الخصوصية والأمان. وعندما تكونون في شك، اطلبوا المساعدة من أحد خبراء تكنولوجيا المعلومات أو شخص ملم بالتكنولوجيا تعرفونه.

ضعوا قواعد واضحة لطفلكم

من المهم أن تكون هناك قواعد أساسية في المنزل، خاصة عندما يضطر الطفل إلى استخدام الأجهزة الذكية. ويمكن القيام بذلك من خلال إنشاء قائمة بالمواقع والتطبيقات المعتمدة والمناسبة لأطفالك، وتعزيز بيئة آمنة على الإنترنت.

ويجب على الآباء وكبار السن تشجيع الأطفال على استكشاف المحتوى الترفيهي والتعليمي، وتنفيذ القواعد المتعلقة باستخدام الأجهزة، وعدم السماح للأطفال بالحصول على أجهزة في غرف نومهم واستخدامها طوال الليل.

التواصل المنتظم والمفتوح مع الأطفال

يجب على الآباء تعزيز بيئة مفتوحة، حيث يمكن للأطفال أن يشعروا بالراحة عند مشاركة تجاربهم عبر الإنترنت. ويجب أن يجري الآباء محادثة منتظمة مع أطفالهم، ومناقشة المخاطر المحتملة لمشاركة المحتوى المؤذي، أو نشر الإشاعات، أو مواجهة مواد مزعجة عبر الإنترنت.

من هنا، استمعوا جيدًا لما يقولونه دون السماح لأفكاركم أو أحكامكم بتوجيه المحادثة. واستخدموا لغة بسيطة وأساسية لشرح بعض الأشياء السيئة التي يمكن أن تحدث عبر الإنترنت وسبب أهمية توخي الحذر أثناء استخدام الأجهزة.