نهر يتحول إلى لون الدم يثير ذعرا في بريطانيا (صورة)
أثار تغير لون أحد الأنهار في مدينة برمنغهام البريطانية ذعرا بين المواطنين؛ بعد أن ربطوا بين تغير لونه وكون ذلك علامة من علامات اقتراب موعد يوم القيامة.
ووفق صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد قرر مجلس مدينة برمنغهام فتح تحقيق بشأن هذه الظاهرة، لكشف أسبابها.
وكان أحد الأنهار قد تحول لونه إلى اللون الأحمر الدموي، وهو أمر متعارف بين السكان على أنه إشارة إلى اقتراب موعد "نهاية العالم".
وقام مجلس المدينة بنشر صور بالفعل لهذه الظاهرة الغريبة، والتي تم اكتشافها بسبب شخص بعد مروره بالقرب من النهر، ووجده كأنما مغطى بالدماء.
وأثارت الصور ضجة واسعة بين السكان، خاصة مع اللون الأحمر المرعب.
وكتب المستشار المحلي في المدينة ديفيد باركر: "ما هذا بحق الجحيم؟".
ورغم فتح تحقيق لكشف أسباب هذه الظاهرة، إلا أن السلطات المحلية لم تتمكن إلى حد اللحظة من تحديد ظروفها.