نهر يتحول إلى لون الدم يثير ذعرا في بريطانيا (صورة)

أثار تغير لون أحد الأنهار في مدينة برمنغهام البريطانية ذعرا بين المواطنين؛ بعد أن ربطوا بين تغير لونه وكون ذلك علامة من علامات اقتراب موعد يوم القيامة.

ووفق صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد قرر مجلس مدينة برمنغهام فتح تحقيق بشأن هذه الظاهرة، لكشف أسبابها.

وكان أحد الأنهار قد تحول لونه إلى اللون الأحمر الدموي، وهو أمر متعارف بين السكان على أنه إشارة إلى اقتراب موعد "نهاية العالم".