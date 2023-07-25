دنيا بطمة تعلن اعتزالها "السوشال ميديا"

ولاحقا، نشرت الفنانة المغربية منشورا تهاجم فيه ما وصفته بـ"الصحافة الصفراء" بعد انتشار خبر عن أن قرارها الغياب عن مواقع التواصل، جاء بعد تعرضها للضرب وتكسرت أسنانها.

وشددت على أن هذه الأنباء "مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة"، مشاركة جمهورها سلسلة صور تجمعها بابنتيها أثناء استمتاعهن بوقتهن في مدينة الملاهي، كرد غير مباشر ينفي تعرضها لأي ضرب.

وكانت دنيا بطمة قد قالت في وقت سابق، إن سبب إلغاء حفلها في مهرجان تيفلت يعود لتعرض سيارتها لعطل مفاجئ: "جمهوري العزيز في مدينة تيفلت، تعذر عليَّ الوصول في الوقت المناسب للمهرجان بسبب عطل مفاجئ في سيارتي وأنا في الطريق".

واعتذرت قائلة: "نعتذر منكم ومن منظمي التظاهرة، ونلتقي في فرصة ثانية".