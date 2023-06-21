خبير يحذّر من اختراق مواقع التواصل بالذكاء الاصطناعي

كما أوصى بضرورة تحديث برامج الحماية على الأجهزة الخاصة، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية والحساسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفادي الأخبار المضللة أو المزيفة التي يتم تداولها.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أشار مخلد، إلى ضرورة تعلّم المستخدمين كيفية استخدام الأدوات المتاحة لمنع استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق غير مشروعة، مثل: تحديد مَن يمكنه الوصول إلى المعلومات الشخصية، والتحكم في إعدادات الخصوصية، واستخدام برامج مكافحة البرامج الضارة للحماية.