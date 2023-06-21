خبير يحذّر من اختراق مواقع التواصل بالذكاء الاصطناعي
حذَّر خبير تكنولوجيا المعلومات مخلد سهل، مِن خطورة اختراق حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ويشير مخلد سهل إلى أن الاختراقات الإلكترونية أصبحت شائعة في الآونة الأخيرة؛ ما يتطلب من المستخدمين اتخاذ إجراءات وقائية لحماية حساباتهم، مثل: استخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية، وتجنب النقر على الروابط المشبوهة أو التي تأتي من مصادر غير معروفة.
كما أوصى بضرورة تحديث برامج الحماية على الأجهزة الخاصة، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية والحساسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفادي الأخبار المضللة أو المزيفة التي يتم تداولها.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أشار مخلد، إلى ضرورة تعلّم المستخدمين كيفية استخدام الأدوات المتاحة لمنع استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق غير مشروعة، مثل: تحديد مَن يمكنه الوصول إلى المعلومات الشخصية، والتحكم في إعدادات الخصوصية، واستخدام برامج مكافحة البرامج الضارة للحماية.