فنان مصري في رسالة مؤثرة بعد وفاة أحمد البدري: "قتلوه بتجاهلهم له"

ترك الفنان المصري عمر زهران رسالة نعي مؤثرة للمخرج أحمد البدري، الذي رحل أمس الجمعة عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر 69 عاما.

وكشف "زهران" من خلال رسالته في "فيسبوك" أن "المخرج المصري عانى (نفسيا) كثيرا، بسبب تجاهله، ما أثر في النهاية على صحته".

وقال إن "أحمد البدري عانى من التجاهل وقلة العمل وعدم المشاركة في السنوات الأخيرة بأي مشاركات فنية"، موضحا أن "الوسط الفني كان قاسيا على المخرج الراحل، ما دفعه لاختيار العزلة والوحدة".

وتابع في رسالته: "هاجمت الأمراض المخرج الصديق أحمد البدري وأصبحت الأمراض بديلًا للأضواء، وصادق الوجع والعزلة والوحدة ولم نعد نسمع شيئًا عن أعماله بقدر ما أصبحنا نتابع أخبار أوجاعه، خبر موته ليس جديدا، هو فقط رحل جسده المتعب والمنهك ولعل في رحيله له خيرًا عند أرحم الراحمين، ويا رب يعوضه عن صبره خيرًا ويجعله في ميزان حسناته".

ودخل المخرج المصري أحمد البدري قبل وفاته في غيبوبة عدة أيام في المستشفى بعد بتر ساقه، وذلك بسبب مضاعفات مرض السكري.

يذكر أن أحمد البدري كان قد التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل عام 1977، وتخرج بعدها من المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1985، وشارك في بداياته كممثل بعدد من الأعمال، منها "صيام صيام" و"ليلة القبض على فاطمة"، قبل أن يقرر مشاركته كمساعد مخرج.

وخاض تجربة اﻹخراج منفرداً لأول مرة من خلال فيلم "غاوي حب" عام 2005، ثم فيلم "لخمة راس" في العام التالي، لتتوالى أعماله بعد ذلك، والتي من أبرزها "عمر وسلمى 2، غش الزوجية".