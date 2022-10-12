الكويت تبعد 13 تركيا هددوا بالانتحار لحرمانهم من رواتبهم
أفادت مصادر كويتية اليوم الأربعاء بصدور قرار بإبعاد 13 وافدا تركياً من البلد الخليجي، بعد تهديدهم بالانتحار الجماعي.
وذكر حساب المجلس الكويتي، على تويتر، أن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قراراً بإبعاد 13 تركياً هددوا بالانتحار قفزاً في السالمية لحرمانهم من رواتبهم.
وقال الحساب إن وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات اللازمة ضد الشركة التي جلبت الوافدين الأتراك بصفة لا تخولهم العمل.
وكان رجال الأمن في الكويت قد تمكنوا من السيطرة على 13 وافدًا، هددوا بالانتحار الجماعي وإلقاء أنفسهم من علو؛ لحرمانهم من مستحقاتهم المالية من قبل إحدى الشركات التي يعملون بها.
ولجأ العمال إلى التعلق بسقالة (هيكل مؤقت يستخدم لحمل الأشخاص والمواد لغرض أعمال البناء)، في الطابق الـ 25 في منطقة السالمية بمحافظة حولي، وهددوا بالانتحار لتأخر تسلم رواتبهم.
وكشفت مصادر أمنية لصحيفة "الراي" أنه "تبين أن هؤلاء الوافدين دخلوا الكويت بتأشيرات سياحية ويعملون مع إحدى شركات المقاولات مقابل أجر يومي".