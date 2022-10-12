الكويت تبعد 13 تركيا هددوا بالانتحار لحرمانهم من رواتبهم

وكان رجال الأمن في الكويت قد تمكنوا من السيطرة على 13 وافدًا، هددوا بالانتحار الجماعي وإلقاء أنفسهم من علو؛ لحرمانهم من مستحقاتهم المالية من قبل إحدى الشركات التي يعملون بها.

ولجأ العمال إلى التعلق بسقالة (هيكل مؤقت يستخدم لحمل الأشخاص والمواد لغرض أعمال البناء)، في الطابق الـ 25 في منطقة السالمية بمحافظة حولي، وهددوا بالانتحار لتأخر تسلم رواتبهم.

وكشفت مصادر أمنية لصحيفة "الراي" أنه "تبين أن هؤلاء الوافدين دخلوا الكويت بتأشيرات سياحية ويعملون مع إحدى شركات المقاولات مقابل أجر يومي".