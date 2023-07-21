إماراتيون ينعون الشقيقين "مبارك وشما" بعد مصرعهما بحادث البطحاء
نعى طيف من الإماراتيين في مواقع التواصل الاجتماعي، مبارك المنصوري وشقيقته شما، اللذين قضيا في حادث طريق "البطحاء – حرض" في المملكة العربية السعودية.
ووقع الحادث المروري بين مركبتين سعودية وإماراتية وأسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين، يوم الأربعاء.
ووجَّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بمتابعة حالة المصابين، وتسهيل إجراءات نقل المتوفين.
وقال متابعون، إن بقية أفراد الأسرة الإماراتية لا تزال في المستشفى تتلقى العلاج.
وشارك المئات من المتابعين في نعي الشقيقين الإماراتيين، داعين لهما بالرحمة والمغفرة، بينما انطلقت حملة تبرع لبناء مسجد باسمهما في إندونيسيا.
وكانت إحدى المركبتين تقلُّ عائلة مكونة من سبعة أشخاص، فيما على مَتن الثانية عائلة مكونة من 12 شخصًا، وأدى الحادث – الذي لم تعرف ملابساته - إلى احتراق إحدى المركبتين.