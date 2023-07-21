إماراتيون ينعون الشقيقين "مبارك وشما" بعد مصرعهما بحادث البطحاء

نعى طيف من الإماراتيين في مواقع التواصل الاجتماعي، مبارك المنصوري وشقيقته شما، اللذين قضيا في حادث طريق "البطحاء – حرض" في المملكة العربية السعودية.

ووقع الحادث المروري بين مركبتين سعودية وإماراتية وأسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين، يوم الأربعاء.