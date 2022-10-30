سبورت: لابورتا يدرس التعاقد مع ليونيل ميسي في الميركاتو الشتوي
ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية في صدر صفحتها الأولى، أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، يفكر في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي، وإعادته للفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر كانون الثاني / يناير 2023.
وغادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، برشلونة صيف 2021 بعد نهاية عقده وفشل تجديده بسبب أزمة اللعب المالي النظيف، وانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد لمدة موسمين مع إمكانية تمديده لموسم إضافي باتفاق بين الأطراف.
ولا يخفي خوان لابورتا رغبته في مصالحة أسطورة الفريق وهدافه التاريخي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإعادته لبرشلونة ليختتم مسيرته بقميص "البلوغرانا"، لكن، حسب الصحيفة، فإن العملية تبقى معقدة في فترة الانتقالات الشتوية.
ويرفض ميسي الكشف عن مستقبله، مؤكدا أنه يركز على نهائيات كأس العالم في قطر ومحاولة قيادة منتخب بلاده للتتويج باللقب وبعدها سيقرر مستقبله.
كما تحاول إدارة باريس سان جيرمان بقوة تجديد عقد النجم الأرجنتيني بعد تألقه في بداية الموسم الثاني رفقة الفريق، حيث سجل 12 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 17 لقاء في كل المنافسات، بينما في موسمه الأول سجل 11 هدفا و14 تمريرة حاسمة في 34 لقاء.
وتكمن صعوبة رغبة خوان لابورتا في ضم ميسي في كانون الثاني/يناير المقبل في عدم رغبة الفريق الباريسي في التخلي عن نجمه وسط الموسم ولكونه قد يطلب مقابلا للسماح له بالرحيل في حال كانت رغبة النجم الأرجنتيني في العودة لبرشلونة.
كما تتمثل أبرز الأزمات في وجود علاقة متوترة بين ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة نشأت من تنافس الناديين على الصفقات، ولن تسمح بوجود تفاوض مباشر بينهما.
ووفقا للصحيفة، فلم يتصل برشلونة بليونيل ميسي أو المحيطين به بعد.
ويعد ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 672 هدفا، وهو أكثر من حمل قميص الفريق بـ778 لقاء، وأكثر من توج بالألقاب بـ36 لقبا، كما يعتبر هدافا تاريخيا للدوري الإسباني بـ474 هدفا.
وسجل ميسي هدفا وصنع آخر لزميله نيمار، أمس في مباراة انتهت بفوز مثير لسان جيرمان على ضيفه تروا بنتيجة (4-3) في الدوري الفرنسي.
وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن ميسي بات أول لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يقدم 10 تمريرات حاسمة هذا الموسم.
وفي إحصائية أخرى، أشارت شبكة "أوبتا" إلى أن ميسي وصل إلى 10 تمريرات حاسمة في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم، محققا أسرع معدلاته على الإطلاق.