قد يغيب عن كأس العالم.. غوارديولا يعلن غياب كايل ووكر عدة أسابيع للإصابة

ويخوض حاليا سباقا مع الزمن ليكون جاهزا لبدء مباراة منتخب بلاده الأولى في كأس العالم ضد إيران في 21 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وقال غوارديولا: "أعرف مدى أهمية كأس العالم بالنسبة للاعبين. لا أعرف (ما إذا كان ووكر سيكون جاهزا)".

وأضاف "كايل سيغيب لفترة من الوقت وليس لدينا الكثير من الخيارات. سيستغرق الأمر أسابيع. إنه ألم في البطن".

وضمنت ثنائية أخرى للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند فوز سيتي للمرة الثالثة في ثلاث مباريات في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا الليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية هذا الأسبوع أن هناك شرطا جزائيا في عقد هالاند مع سيتي يجعله ينتقل إلى ريال مدريد ويمنح العملاق الإسباني أفضلية إذا أراد التعاقد معه.

لكن غوارديولا أكد أنه لا يوجد مثل هذا الشرط في عقد المهاجم الشاب.

وأضاف غوارديولا "هذا ليس صحيحا. ليس لديه شرط جزائي لريال مدريد أو أي فريق آخر. شائعات، الناس تتحدث".

وتابع المدرب الإسباني"يجب أن نقلق بشأن ما يمكننا التحكم فيه. لدي شعور بأنه سعيد للغاية هنا وسنحاول إسعاد الجميع هنا. إنه مستقر تماما ومحبوب بشكل لا يصدق".