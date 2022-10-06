هالاند يواصل كتابة الأرقام ويسجل لثالث مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي

وتجاوز هالاند التوقعات بالفعل منذ وصوله إلى مانشستر سيتي وعزز تفوقه مع ناديه الجديد بتسجيل ثالث ثلاثية على التوالي على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فوز ساحق 6-3 على الغريم المحلي مانشستر يونايتد، يوم الأحد الماضي، ولم يكتف بهز الشباك بل صنع هدفين لزميله فيل فودين الذي أحرز ثلاثية أيضًا.

ورفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 14 هدفًا في 8 مباريات بالدوري الممتاز، وهو ضعف ما سجله أقرب منافس له بقائمة هدافي المسابقة هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير.

كما حطم رقمًا جديدًا بدوري الأضواء بعد أن أصبح أسرع لاعب يسجل 3 "هاتريك" وذلك خلال 8 مباريات فقط، بينما احتاج حامل الرقم القياسي السابق مايكل أوين إلى 48 مباراة لتحقيق هذا الإنجاز مع ليفربول.

ولم يندهش الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من آخر إبداعات هالاند، مسلطًا الضوء على أرقامه المبهرة مع أنديته السابقة: مولده، وسالزبورغ، وبروسيا دورتموند، وسيتي، إذ أحرز 152 مباراة منذ أصبح لاعبًا محترفًا في 2016.

وأشار المدرب إلى تمتع هالاند بجينات جيدة من والدته جري ماريتا براوت لاعبة السباعي بألعاب القوى، ووالده ألفي هالاند لاعب وسط سيتي والنرويج السابق.

وعانى هالاند، البالغ من العمر 22 عامًا، الذي انضم إلى سيتي قادمًا من بروسا دورتموند الألماني من إصابة في أعلى الفخذ الموسم الماضي لكنه شارك في جميع مباريات سيتي في الدوري الممتاز حتى الآن.