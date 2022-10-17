ياسر المسحل: توثيق بطولات تاريخ اتحاد الكرة السعودي سيرى النور قريبا

وأضاف: "تركيزنا الآن منصب على كأس العالم وبعد مشاركتنا سنعرض الآلية ولدينا تاريخ فيه ثراء كبير جدا، ونتكلم عن عام 1947، الملك الراحل عبدالعزيز حضر مباراة وسلم الكأس وهذا تاريخ قد لا يعرفه البعض، وأن مؤسس المملكة هو من بدأ في حضور المباريات وتتويج الفرق، وكل هذا سنوثقه بشكل واضح، التاريخ لا يتعدى 70 سنة وليس ألف سنة، ولا نخشى شيئًا، البطولات معروفة للجميع وسنقدم هذا المنتج للأجيال التي تستحق أن تعرف تاريخها".

وتابع المسحل: "سنوثق البطولات من وقت نشأة كرة القدم في الدولة السعودية وليس من تاريخ تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم".

يذكر أن الجدل بشأن ملف توثيق البطولات وأبطالها لا ينقطع في السعودية، إذ يتحدث عشاق كل نادٍ من الكبار عن تاريخ وإنجازات ناديهم من وجهة نظرهم الخاصة دون توثيق رسمي معتمد من الجهات الرياضية المسؤولة في المملكة، ويُطالب الجميع بالتوثيق لكن يختلفون على العديد من نقاطه.

وكان فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، قد أعرب مؤخرا في تصريحات إعلامية عن غضبه بسبب عدم توثيق البطولات في الدوري السعودي.

وقال بن نافل: "ما يحدث يضرنا ما يصير أنا أحكي مع رعاة وشركات عالمية وما عندي مرجع، ومرجعي خايف، مضيفًا: "قد يغضبون مني الآن، ولكن لما أظل أتحدث منذ 3 أو 5 سنوات وما فيه رد”.