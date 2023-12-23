نهاية مأساوية لمغنية ماليزية حققت طلب معجب بلقائه

صدمت واقعة مقتل المغنية الماليزية شو جيالينغ، 26 عاما، والتي كانت على وشك أن تصبح عروسا، معجبيها في جميع أنحاء البلاد، بعد أن أقدم معجب مهووس على إنهاء حياتها.

ووفق وسائل إعلام ماليزية، أقدم المعجب، البالغ من العمر 44 عاما، في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على طعن المغنية 8 طعنات بوحشية، في صدرها وظهرها وقلبها؛ ما أدى إلى تعرضها لنزيف حاد انتهى بوفاتها.

ولاحق المشتبه به، شو جيالينغ، طوال عامين، وفي النهاية وافقت على اللقاء به وقبلت دعوته على العشاء، على أمل أن ينتهي إزعاجه.

وبعد خروج المغنية والمعجب من المطعم، وقع شجار قصير بينهما في موقف للسيارات، قبل أن يقدم على طعنها مرارا وتكرارا بسكين كان في الموقف، ثم قام بوضع جثتها في سيارته، وحاول إنهاء حياته لكنه فشل بذلك.

وأبلغ أحد الشهود عن الجريمة، أن المشتبه به ادّعى بعد اعتقاله من قبل الشرطة أنه صديق للمغنية الراحلة.

وقال نائب رئيس شرطة سيلانجور أنّ المشتبه به أقدم على جريمته بدافع الغيرة.

وأضاف أن المشتبه به ليس لديه أي سجل إجرامي وجاءت نتيجة فحص المخدرات لديه سلبية. وهو يواجه حاليا تهمة القتل العمد.