الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الاتفاق ضد الهلال في الدوري السعودي
تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة السادسة من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين بخمس مواجهات قوية على رأسها اللقاء الذي يجمع بين الهلال ومضيفه الاتفاق.
ويستضيف الشباب منافسه الرائد كما يلتقي الباطن ضيفه ضمك بينما يستضيف التعاون منافسه الوحدة ويلعب الطائي ضد الخليج.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الاتفاق ضد الهلال ، فإلى هذه السطور:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (الأمير محمد بن فهد) في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بتقنية HD وأيضاً SD بصوت المعلق راشد الدوسري.
ترتيب الفريقين
يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 12 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات وتلقى هزيمة واحدة.
وسجل الهلال بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز 9 أهداف وتلقى هدفين.
ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 5 نقاط بعدما حقق فوزا وحيدا وتعادل مرتين وتلقى خسارتين.
وسجل الاتفاق بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون 6 أهداف وتلقى 5 أهداف.
وفاز الهلال في آخر مواجهة ضد الاتفاق يوم الـ11 من مايو الماضي بنتيجة 2/0، ولم يفز الاتفاق في آخر 10 مواجهات ضد الهلال منذ يوم الـ9 من مارس 2018 حين تغلب بنتيجة 2/1.
وواجه دياز الاتفاق 3 مرات فاز في مناسبتين وتعادل مرة دون خسارة بينما واجه كارتيرون الهلال 4 مرات خسرها جميعا.
وتقابل دياز ضد كارتيرون 3 مرات، فاز خلالها دياز جميعا بعدما قاد الهلال للفوز بنتيجة 2/0 حين كان كارتيرون مدربًا للنصر السعودي وفاز الهلال بقيادة دياز بنتيجة 5/1 على حساب النصر ثم تغلب الهلال على الاتفاق بنتيجة 2/0.
أسلحة الهلال
يسعى الهلال لتحقيق الفوز في ظل سباق الصدارة وتجاوز آثار الخسارة الأخيرة والمباغتة على يد التعاون بنتيجة 2/1.
وفرض رامون دياز حالة من السرية على استعدادات الهلال وخاض الفريق تدريباته بكل قوة استعدادًا لمواجهة الاتفاق.
ويغيب عن الهلال اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا بسبب الإصابة في الركبة بخلاف سالم الدوسري لعدم الجاهزية بعد خضوعه لجراحة الزائدة الدودية.
وتحيط الشكوك حول جاهزية ياسر الشهراني ولوسيانو فييتو وسلمان الفرج بسبب الإصابات، بينما يستعيد الهلال خدمات مدافعه الكوري الجنوبي جانغ هيون سو.
ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى عبدالله المعيوف، وأمامه الرباعي علي البليهي وجانغ هيون سو وسعود عبد الحميد وناصر الدوسري في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عبدالله عطيف وبجواره غوستافو كويلار وعلى الأطراف ميشال ديلغادو وأندريه كاريلو بينما يقود الهجوم أوديون إيغالو وموسى ماريغا.
أوراق الاتفاق
يتطلع الاتفاق لتحقيق الفوز الثاني له بالدوري والتقدم في جدول الترتيب، خاصة أن الفريق يأمل تأمين موقفه في جدول ترتيب الدوري والابتعاد عن مناطق الهبوط.
وخاض الاتفاق مع مدربه كارتيرون تدريبات مغلقة بتركيز شديد على الجوانب البدنية من أجل التركيز على خطة مواجهة الهلال.
ويعتمد الاتفاق على تشكيلة تضم حارس المرمى باولو فيكتور، وأمامه الرباعي سعيد المولد ومارسيل تيسراند وداركو فيلكوفسكي و سنوسي الهوساوي للدفاع.
ويقود خط الوسط بيرات أوزديمير وبجواره علي هزازي وإبراهيم محنشي مع ثلاثي الهجوم محمد الكويكبي ونعيم السليتي ويوسف نياكاتيه.
وقال عادل عبدالرحمن، مدرب الشباب الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المباراة ستكون قوية بين فريقين لهما دوافع الفوز مؤكدا أن الهلال فريق مميز ولكنه جريح بعد الخسارة أمام التعاون.
وأشار إلى أن الاتفاق لديه مدرب يجيد الأداء الدفاعي واستغلال الكرات المعاكسة وهو كارتيرون، مؤكدا أن الهلال يعاني غيابات مؤثرة على رأسها سالم الدوسري الذي يصنع الفارق.