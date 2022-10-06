الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الاتفاق ضد الهلال في الدوري السعودي

وسجل الاتفاق بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون 6 أهداف وتلقى 5 أهداف.

وفاز الهلال في آخر مواجهة ضد الاتفاق يوم الـ11 من مايو الماضي بنتيجة 2/0، ولم يفز الاتفاق في آخر 10 مواجهات ضد الهلال منذ يوم الـ9 من مارس 2018 حين تغلب بنتيجة 2/1.

وواجه دياز الاتفاق 3 مرات فاز في مناسبتين وتعادل مرة دون خسارة بينما واجه كارتيرون الهلال 4 مرات خسرها جميعا.

وتقابل دياز ضد كارتيرون 3 مرات، فاز خلالها دياز جميعا بعدما قاد الهلال للفوز بنتيجة 2/0 حين كان كارتيرون مدربًا للنصر السعودي وفاز الهلال بقيادة دياز بنتيجة 5/1 على حساب النصر ثم تغلب الهلال على الاتفاق بنتيجة 2/0.

أسلحة الهلال

يسعى الهلال لتحقيق الفوز في ظل سباق الصدارة وتجاوز آثار الخسارة الأخيرة والمباغتة على يد التعاون بنتيجة 2/1.

وفرض رامون دياز حالة من السرية على استعدادات الهلال وخاض الفريق تدريباته بكل قوة استعدادًا لمواجهة الاتفاق.

ويغيب عن الهلال اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا بسبب الإصابة في الركبة بخلاف سالم الدوسري لعدم الجاهزية بعد خضوعه لجراحة الزائدة الدودية.