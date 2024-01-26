البحرين.. اقتراح نيابي لجعل الإجازة الأسبوعية 3 أيام

قدم خمسة أعضاء في مجلس النواب البحريني اقتراحاً للحكومة، يطلب جعل العطلة الرسمية في المملكة الخليجية ثلاثة أيام في الأسبوع، هي الجمعة والسبت والأحد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الاقتراح مقدم من النواب: محمد العليوي، حمد الدوي، أحمد قراطة، محمد البلوشي، وبدر التميمي، ويحمل صفة الاستعجال.

ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن النائب محمد العليوي قوله إنّ مقترحه يستهدف مواكبة الأنظمة الاقتصادية العالمية التي تعتمد عطلة يومي السبت والأحد.

وأوضح النائب أنّ إجازة ثلاثة أيام أسبوعياً ستسهم في تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية، إذ يمكن للموظفين قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم وممارسة نشاطاتهم واهتماماتهم الشخصية، ما يعزز رضاهم العام ويرفع مستوى الرفاهية.

وأشار إلى أن نظام الثلاثة أيام سيوفر لقاء أسريا أكبر خلال الأسبوع، وسيؤدي لزيادة الترابط العائلي والمحافظة على العادات والتقاليد في ظل المتغيرات السريعة لنظام العولمة، والتأثيرات السلبية لثورة التكنولوجيا على الجيل الناشئ والأطفال.

وقررت البحرين عام 2006 تغيير موعد الإجازة الأسبوعية المعمول به من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، فيما شهدت البلاد مؤخراً اقتراحاً نيابياً لجعل العطلة يومين ونصف اليوم، بحيث يكون دوام الجمعة نصف دوام.

ويلقى الاقتراح بتمديد العطلة إلى ثلاثة أيام تأييداً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، سيما أنه يشمل يوم الجمعة بالكامل، لكن من غير الواضح إن كان سيتم إقراره وتطبيقه في البلاد.