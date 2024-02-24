رشيد اليزمي.. مخترع مغربي غيّر حياة البشرية

يقترن اسم المخترع المغربي، رشيد اليزمي، في حقل العلوم والتكنولوجيا بتطوير بطاريات الليثيوم التي غيرت حياة البشرية، التي باتت تعتمد عليها في كل الأجهزة القابلة للشحن، سواء كانت هواتف نقالة أو حواسيب أو سيارات.

وتبدو مسيرة العالم المغربي، رشيد اليزمي، استثنائية لحد كبير، إذ برز علميًا، في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، عندما عمل على تطوير بطاريات الليثيوم وجعلها لأول مرة قابلة للشحن، وهو ما كان مقدمة لتطور علمي وصناعي كبير في المجال التكنولوجي عرفه العالم لاحقًا.

وتمكن المخترع المغربي، من اكتشاف الطابق الناقص في البطاريات الذي أطلق عليه "لانود كرافيك"، ما دفع كثيرين، حول العالم، إلى وصف العالم المغربي بـ"أب بطاريات الليثيوم"، خاصة أن الاكتشاف كان الأول من نوعه في التاريخ.

والبطاريات التقليدية التي استعملت في الأجهزة الإلكترونية والهواتف القديمة، رغم أنها كانت قابلة للشحن، إلا أنها لم تكن تواكب مميزات الهواتف الحديثة والأجهزة المتطورة مثل ما تقدمه بطارية الليثيوم التي طورها اليزمي.

وتخللت المسيرة العلمية الحافلة للعالم المغربي، نشره أكثر من 200 بحث علمي في مجلات علمية مرموقة، ونال أكثر من 100 براءة اختراع، آخرها من المكتب الياباني لبراءات الاختراع بخصوص الشحن السريع لبطاريات الليثيوم.

ووُلد رشيد اليزمي في فاس، العام 1953، وفيها تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي، وبدأ حياته الجامعية في كلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس في الرباط، العام 1971، ثم بعد سنة غادر نحو فرنسا، العام 1972، حيث بدأ رحلة علمية جديدة كانت مقدمة لسطوع نجم المخترع المغربي في العالم.