فان دايك: هناك انخفاض في الثقة لكن ليفربول سيتعافى

اعترف فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، بانخفاض الثقة في فريقه، بعد أن تراجع إلى المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالهزيمة 3-2 أمام آرسنال، يوم الأحد، لكن المدافع الهولندي أكد أنه يؤمن بالنجاح في التعافي.

وسجل بوكايو ساكا، جناح آرسنال، هدفين، أحدهما من ركلة جزاء قرب النهاية، ليذيق ليفربول خسارته الثانية في الموسم ويساعد "الغانرز" على العودة إلى القمة على حساب مانشستر سيتي، حامل اللقب.

ويملك ليفربول عشر نقاط من ثماني مباريات، ويمر بأسوأ بداية للموسم منذ تعيين المدرب يورغن كلوب قبل سبع سنوات.

وقال فان دايك إن" تراجع الثقة ترك تأثيره على الفريق في المباريات الأخيرة".

وأبلغ فان دايك شبكة "سكاي سبورتس": "نحن جميعًا بشر، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى ثقة معينة .. إذا لم تكن ثقتك بالدرجة العالية ذاتها، فهذا لا يساعد في مواقف معينة".

وأضاف "كل إنسان مهما كانت وظيفته، ومهما كان الموقف، فهو يحتاج إلى القليل من الثقة لكي يؤدي على أعلى مستوى. إذا لم يتحقق الفوز كما اعتدنا، فإن الثقة تنخفض كثيرًا، لكننا نعلم أنه يمكن أن نتعافى".

وواصل "نحن نعلم أنه يجب علينا العمل، وعلينا أن نجتهد. هذا الشيء الوحيد الذي يمكن فعله وهذه الطريقة الوحيدة للمضي قدُمًا".

ويلعب فريق المدرب كلوب في ضيافة رينجرز في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، قبل أن يستضيف مانشستر سيتي في الدوري يوم الأحد.