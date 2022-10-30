امرأة تحظى بشهرة واسعة بطهي "وصفات القبور"

حققت امرأة أمريكية شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كرست نفسها لهواية غير عادية مطلقًا تمثلت في طهي وصفات الطبخ التي طبعت على شواهد القبور، كطريقة فريدة لتذكر حياة أصحابها والاحتفال بها.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال"، كانت روزي غرانت منذ حوالي العام، تدرس علوم المكتبات في جامعة ماريلاند وتتدرب في أرشيف مقبرة الكونغرس.

وفي مرحلة ما، أنشأت حسابًا على "تيك توك" وبدأت في مشاركة معلومات حول دراستها على الإنترنت، وكان هذا الدخول في عالم المقابر هو الذي قادها إلى أول وصفة طبخ على شاهد قبر.

وكانت الوصفة لصنع spritz cookies، وهو نوع من الكعك، تضم 7 مكونات فقط، ولم تتضمن أية تعليمات، لكن روزي تمكنت من استخدامها لصنع شيء صالح للأكل، وتركتها التجربة متحمسة لمزيد من "وصفات القبور".