امرأة تحظى بشهرة واسعة بطهي "وصفات القبور"
حققت امرأة أمريكية شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كرست نفسها لهواية غير عادية مطلقًا تمثلت في طهي وصفات الطبخ التي طبعت على شواهد القبور، كطريقة فريدة لتذكر حياة أصحابها والاحتفال بها.
وبحسب موقع "أوديتي سنترال"، كانت روزي غرانت منذ حوالي العام، تدرس علوم المكتبات في جامعة ماريلاند وتتدرب في أرشيف مقبرة الكونغرس.
وفي مرحلة ما، أنشأت حسابًا على "تيك توك" وبدأت في مشاركة معلومات حول دراستها على الإنترنت، وكان هذا الدخول في عالم المقابر هو الذي قادها إلى أول وصفة طبخ على شاهد قبر.
وكانت الوصفة لصنع spritz cookies، وهو نوع من الكعك، تضم 7 مكونات فقط، ولم تتضمن أية تعليمات، لكن روزي تمكنت من استخدامها لصنع شيء صالح للأكل، وتركتها التجربة متحمسة لمزيد من "وصفات القبور".
وقالت روزي غرانت البالغة من العمر 33 عامًا: لقد أظهر لي طهي هذه الوصفات جانبًا بديلًا للموت، إنها طريقة لإحياء ذكرى شخص ما والاحتفال بحياته".
وبعد انتشار فيديو "تيك توك" الأصلي لخبز وصفة شاهد القبر، بدأت غرانت في البحث عن وصفات مماثلة وتمكنت من العثور على القليل منها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأمضت السيدة العام الماضي في العثور على المزيد من "وصفات القبور"، وقد عثرت على بعض الوصفات الثمينة بالنسبة لها.
في مقبرة بولاية يوتا، اكتشفت روزي مثوى كاي أندروز الأخير، والذي تم نقش وصفة الحلوى الخاصة بها على شاهد القبر، هذه المرة ببعض التعليمات البسيطة ولكن الواضحة.
وتشمل الوصفات الأخرى لفائف الجوز المحفورة في شاهد قبر إحدى السيدات، وكان لدى امرأة أخرى وصفة غمس الجبن محفورة في شاهد قبرها.
وحتى الآن قامت روزي بطهي 12 أو 13 وصفة من هذه الوصفات على شواهد القبور وهي تبحث بالفعل عن المزيد لمشاركتها مع متابعيها على "تيك توك".
وقالت روزي غرانت لصحيفة "واشنطن بوست"، إنها تود زيارة جميع شواهد القبور التي استخدمت وصفاتها المحفورة حتى الآن، كشكل من أشكال الاحترام للأشخاص المدفونين هناك.
وأضافت: "هدفي هو الذهاب إليهم جميعًا، أود أن أطهو الوصفة وأن أتذوقها عند قبورهم كتحية لهذا الشخص الذي قدم هذه الهدية لي ولكل شخص آخر".